Cérémonie de clôture des JO-2024 : un défilé d'athlètes et un dernier show pour fêter l'olympisme à Paris

Pendant près de deux semaines, Paris, la France et le monde entier à vécu au rythme olympique. La délégation tricolore a offert à l'Hexagone des podiums et des "Marseillaise" avec 64 médailles, offrant une cinquième place du tableau des médailles des JO. La France, qui a battu ses records de titres et de médailles, finit derrière les États-Unis et la Chine (40 médailles d'or), le Japon (20) et l'Australie (18).

Après une cérémonie d'ouverture grandiose sur la Seine, il est l'heure, ce dimanche soir, de se rendre au Stade de France pour clôturer de cette fête que de nombreux Français se souviendront. Au terme de 16 jours de compétitions, la capitale française va transmettre le flambeau à Los Angeles, ville organisatrice des Jeux de 2028.

Dernière remise de médailles

Thomas Bach, président du Comité international olympique, accompagné par Lord Sebastian Coe, président de World Athletics, remettent les médailles du marathon féminin, dernière épreuve d'athlétisme. La Néerlandaise Sifan Hassan reçoit l'or, l'Ethiopienne Tigist Assefa l'argent puis la Kényane Hellen Obiri le bronze.

Et si on poussait la chansonnette ?

Après l'arrivée de tous les athlètes, place à un karaoké géant lancé par Denis Brogniart. Aznavour, Gala, Dassin retentissent dans le Stade de France sous le chant du public.

En scène !

Les athlètes, portant leur drapeau de leur nation, entrent en piste sur le titre "Parade", qui a bercé tout le public tout au long des Jeux olympiques. Ils sont près de 206 délégations sur la scène du Stade de France. Pour la délégation tricolore, Pauline Ferrand-Prévot, sacrée championne olympique de VTT, et d'Antoine Dupont, qui a remporté l'or au rugby à sept, sont les fiers porteurs du drapeau de la France. Ils sont rejoints par tous les athlètes qui ont participé à la compétition pour offrir une parade au public.

Une ouverture aux Tuileries

La cérémonie de clôture des Jeux olympiques de Paris a débuté dimanche soir par la diffusion d'images aériennes de la Seine et de certains des moments marquants de la cérémonie d'ouverture, le 26 juillet dernier.

Arrivée au terme de 16 jours de compétitions, la capitale française va transmettre le flambeau à Los Angeles, ville organisatrice des J0 de 2028, à l'issue de célébrations au jardin des Tuileries, où se trouve la vasque olympique où Zaho de Sagazan interprète le titre de Piaf "Sous le ciel de Paris". Le nageur Léon Marchand, au même moment, éteint la flamme olympique et prend la direction pour un grand spectacle au Stade de France.