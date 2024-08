JO Paris 2024 : quel bilan touristique et économique pour la ville de Marseille ?

Midi tapante, le vieux port de Marseille s'anime, mais les terrasses sont loin de faire le plein, se désole le restaurateur Frédéric Jeanjean, secrétaire départemental De l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie. "On n'imaginait pas une désaffection à ce point de la destination France. La moyenne sur le mois de juillet était de -25 % sur l'espace du Vieux-Port. Il y a seulement quelques établissements qui fonctionnent. Non, non, l'effet JO n'a pas du tout l'effet escompté", confie-t-il au micro d'Europe 1.

"200 millions de retombées économiques"

Du côté des hôteliers, après des prévisions alarmistes, le bilan est finalement rassurant pour Lionel, le directeur du Radisson Blu. "En tant que professionnel du tourisme, on en a beaucoup comparé les Jeux olympiques avec la Coupe du monde de rugby. Effectivement, ça n'a absolument rien à voir. Ici, on en est loin. Il y a eu un engouement tardif, mais je pense que le bilan est quand même très positif.".

Et sur l'ensemble de la région, le comité du tourisme présidé par François de Canson chiffre de bonnes retombées économiques. "C'est 900.000 personnes qui viennent spécifiquement pour les Jeux olympiques en juillet et août dans le sud. Et pour la région, c'est encore 200 millions de retombées économiques." Désormais, la région se tourne déjà vers l'accueil des JO d'hiver dans les alpes en 2030.