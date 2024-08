Gym : Simone Biles remporte une troisième médaille d'or à Paris, au saut

Trois ans après Tokyo, fini le phénomène de "twistties", qui lui faisaient perdre ses repères dans l'espace. Simone Biles poursuit son retour fracassant aux JO de Paris où elle a décroché son troisième or après ceux du concours général par équipes, puis individuel.

Elle a ainsi réalisé samedi son double arrière carpé, dit Biles II, et a ainsi devancé la brésilienne Rebeca Andrade (14.966). "Cela fait un petit moment qu'on travaille pour que ce saut soit mon saut principal", a réagi Simone Biles, "fière" du travail qu'elle a accompli pour arriver à ce nouveau titre. "Rebeca est très douée, elle me force à reste au taquet et j'adore ça", a ajouté Biles au sujet de sa principale rivale au saut, une gymnaste avec qui elle entretient une complicité manifeste.

La plus grande gymnaste de tous les temps

Avec ce titre, Simone Biles, considéré comme la plus grande gymnaste de tous les temps, et qui a fait se déplacer le tout hollywood à Paris dans les tribunes, est championne olympique pour la 7e fois. Sa coéquipière Jade Carey arrive troisième du concours de saut avec 14.466 points.

Rebeca Andrade, la rayonnante Brésilienne, médaillée d'argent par équipes mercredi et au concours général individuel vendredi, compte désormais quatorze médailles sur la scène mondiale. A 27 ans, Simone Biles revient sur le devant de la scène après avoir dû interrompre ses Jeux à Tokyo et elle sera en finale de la poutre et du sol lundi avec de grands espoirs de compléter son palmarès olympique hors normes.