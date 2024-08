Jeux paralympiques Paris 2024 : Grand Palais, Stade de France, Châteauroux... Où auront lieu les différentes épreuves ?

Après les Jeux olympiques, les Paralympiques prennent le relais. Si la cérémonie d'ouverture aura lieu ce mercredi 28 août, les premières épreuves se succèderont à partir de jeudi. Para badminton, goalball, boccia, basket fauteuil, para natation... Au total, 22 sports seront représentés lors de ces Jeux. Comme lors des JO, ils seront organisés dans différents lieux, dans la capitale, mais aussi en Île-de-France, et dans une autre ville française. De nombreux sites mobilisés pour les Olympiades le seront de nouveau durant les 12 jours de compétition. Europe 1 fait le point sur ces sites qui accueilleront les épreuves paralympiques.

Grand Palais, Invalides, tour Eiffel... Les monuments parisiens de nouveaux au centre des Jeux

Comme lors des JO, les principaux monuments parisiens seront de nouveau à l'honneur pour ces Paralympiques. Le Grand Palais accueillera les épreuves d'escrime fauteuil et de para taekwondo, alors que le para tir à l'arc sera organisé aux Invalides. Quant au stade de la tour Eiffel, qui a conquis les spectateurs du monde entier durant les JO, il a été transformé pour héberger le cécifoot. Toujours près de la tour Eiffel, les épreuves de para judo et rugby fauteuil seront organisées à l'Arena Champ-de-Mars. Autre cadre exceptionnel : le pont Alexandre III, qui sera la ligne de départ et d'arrivée du para triathlon.

Les stades parisiens qui accueilleront les épreuves

Au cœur de Paris, plusieurs stades célèbres accueilleront également les compétitions : le tennis-fauteuil aura lieu sur les mythiques courts de Roland-Garros, et le basket-fauteuil à l'Arena de Bercy. Deux autres arénas, qui ont vu le jour avec les JO, hébergeront plusieurs sports : l'Adidas Arena Porte de la Chapelle (para badminton et para haltérophilie) et l'Arena Paris sud Porte de Versailles (boccia, goalball et para tennis de table).

Les sites des épreuves en Île-de-France

De nombreuses épreuves se passeront également en Île-de-France : parmi les sites les plus connus, le Château de Versailles, où auront lieu les épreuves de para équitation ; le Stade de France, où se dérouleront les épreuves de para athlétisme ; et Paris La Défense Arena, avec la compétition de para natation.

Les communes de Clichy-sous-Bois et La Courneuve accueilleront respectivement le para cyclisme sur route et le para marathon. Le volleyball assis aura lieu à l'Arena Paris nord (parc des expos de Villepinte). Enfin, le Stade nautique de Vaires-sur-Marne recevra le para aviron et le para canoë, et le Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines hébergera le para cyclisme sur piste.

Ailleurs en France

Une seule épreuve des Jeux paralympiques sera organisée en dehors de la capitale : le para tir sportif, qui se déroulera au Centre national de Tir de Châteauroux.