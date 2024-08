Après le succès des JO, les Français veulent maintenant assister aux paralympiques

Les Jeux olympiques ont donné un magnifique coup de projecteur aux paralympiques. Depuis le début des JO de Paris 2024, 700.000 billets ont été vendus pour les épreuves paralympiques (29 août-8 septembre). Certains fans de sport, qui avaient assisté à plusieurs épreuves des Jeux olympiques, ont décidé de prolonger le plaisir et de revenir dans la capitale. C’est le cas de Mathieu, un parisien de 41 ans qui s’est donc offert plusieurs billets pour les Jeux paralympiques afin de vivre de nouveau des émotions exceptionnelles. "J’ai vibré, j’ai pleuré, j’ai crié et j’ai envie de retrouver cette ferveur qui fait la magie du sport", explique-t-il.

Frustrés de ne pas avoir vu du foot, ils achètent des billets pour le cécifoot

Maxime et son épouse n’ont pas vu de matchs de football pendant les jeux alors que c’est leur sport préféré. Heureusement, il y a une séance de rattrapage avec le cécifoot. En plus les rencontres auront lieu devant la tour Eiffel. "C’est vrai que c’est extraordinaire. C’est du foot pour déficient visuel et non voyant. Il y a un silence dans le stade et sur le terrain beaucoup de contacts car les footballeurs ne se voient pas. Cela reste des athlètes à part entière qui nous font vibrer."

Frédéric s’est quant à lui régalé en admirant les performances de Léon Marchand. Avec son épouse et son fils, ils ont décidé d’assister aux épreuves de para-natation afin de découvrir la magnifique piscine olympique : "La Défense Aréna est un site éphémère et grandiose. Les images étaient exceptionnelles et cela nous a donné envie d’aller découvrir cet endroit magnifique. Cocorico, allez les bleus !"

Pour les retardataires, il reste encore des places notamment pour les épreuves de para-natation.