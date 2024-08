Jeux paralympiques 2024 : quelles sont les règles du boccia et du goalball, deux sports qui n'existent pas aux JO

Après la réussite des Jeux olympiques, place aux Paralympiques. À partir du 28 août, avec une cérémonie d’ouverture à la Concorde, et jusqu’au 8 septembre 2024, 22 disciplines vont être mises à l’honneur, dont deux sans équivalent olympique : le boccia et le goalball.

Le boccia, un sport stratégique équivalent à la pétanque

La boccia, qui signifie "boule" en italien, fait son apparition aux Jeux paralympiques en 1984 à Stoke Mandeville et s’apparente à de la pétanque. Ce sport de stratégie se joue en individuel ou en équipe. Le terrain de jeu mesure 12,5 mètres sur 6 mètres et les joueurs pratiquent cette discipline en fauteuil roulant par des sportifs dont le handicap atteint sévèrement les fonctions motrices.

Les règles sont simples. Chaque joueur a en sa possession six balles, rouges ou bleues, au début de chaque manche. Il les lance ou les fait rouler le plus près possible d’une balle blanche, équivalent du cochonnet et surnommée "jack". Les matchs en individuel ou double se disputent en quatre manches. Concernant les matchs par équipe de trois, ils se disputent en six manches.

La discipline se divise en quatre catégories pour les handicaps. Les joueurs les plus handicapés peuvent disposer d'assistance comme une rampe de lancement, d'un pointeur ou encore la présence d'un assistant sportif. Ces derniers ont l'obligation de rester dos au jeu durant le match et écouter seulement les indications des joueurs. "À ce jour, 75 pays pratiquent la boccia dans le monde", affirme le comité d'organisation des Jeux de Paris 2024. Rendez-vous pour les para-athlètes au sein de l’Arena Paris Sud du 29 août au 5 septembre.

Le goalball, une discipline intense aux allures de handball

Ouvert aux déficients visuels, le goalball est comparable au handball. Il fut invité en 1946 pour les vétérans de la Seconde Guerre mondiale qui avaient perdu la vue et fait son entrée 30 ans plus tard aux Jeux paralympiques de Toronto, au Canada. Il faudra attendre 1984 pour que les femmes prennent également part au tournoi.

La discipline se joue entre deux équipes de trois joueurs sur des terrains de la dimension de ceux du volleyball, soit 18 mètres sur 9 mètres. L’équipe attaquante fait rouler un ballon rempli de grelots au sol vers le but adverse, défendu par trois adversaires, dans le but de marquer.

Des marques tactiles au sol permettent aux joueurs de se repérer. Le ballon doit impérativement rebondir au moins une fois dans le camp de l’équipe "lanceuse" pour que le tir soit validé. Les joueurs gardent leur camp en s’allongeant, ils deviennent tour à tour attaquants ou défenseurs. La largeur du terrain rend la défense particulièrement difficile. Le match se dispute en deux mi-temps de douze minutes chacune. Le public doit, lui, être silencieux afin que les joueurs puissent écouter les mouvements du ballon. Les différents matchs se dérouleront aussi du 29 août au 5 septembre dans l’Arena Paris Sud.