Jeux paralympiques 2024 : à quoi va ressembler la cérémonie d'ouverture ?

Un mois après une cérémonie d'ouverture grandiose des Jeux olympiques de Paris 2024 sur la Seine, imaginée par Thomas Jolly, les yeux du directeur artistique se tournent cette fois vers deux lieux emblématiques de la capitale, la place de la Concorde et les Champs-Élysées, pour ouvrir les Jeux paralympiques de Paris 2024 mercredi soir.

Avant l'ouverture du spectacle, nous savons que l'acteur chinois Jackie Chan, spécialiste des arts martiaux, portera la flamme paralympique à Paris mercredi, avec également Elsa Zylberstein, Jarry et Benjamin Millepied, actrice, humoriste et chorégraphe français.

Trois heures de show

Thomas Jolly promet une cérémonie avec "des performances jamais vues auparavant". "Un spectacle qui mettra en lumière les athlètes paralympiques et les valeurs qu’ils incarnent. Un spectacle qui rassemblera les spectateurs et téléspectateurs du monde entier autour de l’esprit unique des Jeux paralympiques", a-t-il indiqué.

Deux lieux emblématiques

Tout comme la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques, la danse et la musique seront au cœur de l'événement mais pour l'heure, aucun nom d'artiste n'a encore fuité. La cérémonie s'ouvrira à 20 heures par une parade populaire sur la mythique avenue des Champs-Élysées, en accès gratuit, où défileront jusqu’à 184 délégations originaires du monde entier et 4.400 athlètes. Pour ceux qui ont acheté leur billet, la partie protocolaire et le spectacle se tiendront ensuite sur la Place de la Concorde où seront installées quatre scènes.

"Pour mettre toute la lumière sur les exploits des athlètes paralympiques, les valeurs qu’ils incarnent et les émotions qu’ils nous font vivre, Paris 2024 a souhaité leur offrir une fenêtre d’exposition inédite en organisant la première cérémonie d’ouverture des Jeux paralympiques hors d’un stade. Au-delà de ce décor inédit proposé aux plus grands athlètes et spectateurs du monde entier, cette cérémonie au cœur de la ville est un symbole fort de notre ambition de profiter de l’accueil des premiers Jeux paralympiques dans notre pays pour placer la question de l’inclusion des personnes en situation de handicap au cœur de la société", a précisé Tony Estanguet, président de Paris 2024.

Évidemment, Paris 2024 affirme veiller à l’intégration de l’accessibilité universelle dans tous les aspects de la cérémonie pour que les athlètes, les participants et les spectateurs puissent profiter pleinement d’une expérience sans barrières. Plus de 65.000 spectateurs sont attendus. Côté petit écran, 300 millions de téléspectateurs devraient regarder le show qui débutera mercredi 28 août à partir de 20 heures, à regarder sur France 2 ou Eurosport 1 (un abonnement est nécessaire).