Jean-Pierre Papin quitte son poste d'entraineur de l'équipe réserve de l'Olympique de Marseille

Lors d'un entretien accordé à la Provence, Jean-Pierre Papin a annoncé qu'il quittait son poste d'entraineur de l'équipe réserve de l'Olympique de Marseille. En charge de l'équipe depuis novembre 2023, l'ancien joueur de l'OM a confié que ce retour au sein du club ne s'était pas passé comme prévu.

"Mais c’est comme ça, je pars du principe que le football évolue. Peut-être que je dois me remettre en question sur certaines choses. Je ne l’ai pas fait", a ajouté le quadruple champion de France et Ballon d'or 1991. L'ex-chouchou du Vélodrome, âgé de 61 ans, a eu un conflit cette saison avec le responsable du groupe "Pro2" Ali Zarrak, un proche du directeur du football Medhi Benatia.

L'entraîneur Roberto De Zerbi avait lui démenti début novembre tout problème relationnel avec Jean-Pierre Papin alors que ce dernier avait évoqué des difficultés avec un membre de la direction. À la question de savoir s'il aurait pu rester en poste si ce conflit avec Zarrak ne s'était pas produit, l'ex-international a répondu que c'était "possible".

"Je voulais rendre un peu de ce que j’avais pris"

Papin avait retrouvé le club en 2022 comme ambassadeur et conseiller du président Pablo Longoria. Puis il avait pris en charge l'équipe réserve (National 3, 5e division) en novembre 2023.

"J’avais envie (d'entraîneur le club), dans le domaine du possible, parce que sans ces six années à l’OM je ne serais pas ce que je suis aujourd’hui, donc je voulais rendre un peu de ce que j’avais pris", a-t-il expliqué.

Papin tire tout de même un "bilan très positif" de son passage, la réserve ayant terminé à la 4e place de la N3, et juge "possible" de retrouver son rôle d'ambassadeur du club, comme le lui aurait proposé le président Longoria: "Là je prends un peu de temps, je me repose, ce sont les vacances. J’ai le temps de réfléchir à ça mais sûrement, oui".