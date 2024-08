Ligue 1 : Marseille s'impose facilement face à Brest, une première réussie pour Roberto De Zerbi

Avec un doublé de Mason Greenwood et un autre de Luis Henrique, Marseille s'est imposé facilement (5-1) à Brest qui a sombré défensivement, pour la première de Roberto De Zerbi sur le banc, samedi, lors de la première journée de Ligue 1. Grâce à cette victoire tonitruante, Marseille s'empare provisoirement de la tête du championnat devant le Paris Saint-Germain qui ne s'était imposé "que" 4-1 au Havre, vendredi.

La "patte De Zerbi" se fait déjà sentir

Les nombreux observateurs intrigués, pour ne pas dire séduits, par le recrutement marseillais sur le terrain et sur le banc en ont eu pour leur argent. Jeu varié, remontées de balle propres, circuits de passes déjà intégrés et réalisme impitoyable devant le but, la "patte De Zerbi" s'est déjà fait sentir, même si les largesses de l'arrière-garde bretonne y ont contribué. Le sorcier italien avait, comme à son habitude, très bien préparé son coup et identifié le flanc gauche adverse, orphelin de Bradley Locko, forfait pour toute la saison en raison d'une rupture du tendon d'Achille, comme la zone à attaquer.

Une bénédiction pour Greenwood, impliqué dans les cinq buts marseillais et qui a fait vivre un calvaire à Jordan Amavi, transfuge de l'OM. Dès la 3e minute, idéalement lancé par un Amine Harit qui a mené la partition d'une main de maître, il a filé dans le dos de la défense rouge pour aller tromper Marco Bizot de près (1-0, 3e). À la 26e, il a débordé sur l'action qui a amené le premier but de Luis Henrique (2-0), avant de transformer un pénalty obtenu par Harit cinq minutes plus tard (3-0, 31e).

Geronimo Rulli stoppe presque tout

La mi-temps n'a pas coupé son élan puisqu'il a encore filé sur l'aile, gauche cette fois, avant de voir Brendan Chardonnet repousser son centre tendu dans les pieds de Henrique qui n'a eu qu'à conclure (4-1, 48e). Et il a finalement obtenu un deuxième pénalty pour l'OM, le troisième du match, qu'il a laissé à Elye Wahi pour qu'il signe lui aussi son arrivée dans le club d'un but (5-1, 69e). Hormis Greenwood, Geronimo Rulli, dans les cages, s'est aussi distingué dans un match où Brest n'a pas démérité offensivement et l'a mis plusieurs fois à contribution.

Le gardien argentin a notamment arrêté un pénalty tiré par Romain Del Castillo à la 9e minute, pour empêcher Brest d'égaliser à 1-1. Ludovic Ajorque, de la tête (17e), une superbe volée de Mathias Pereira Lage à l'entrée de la surface (18e), une sortie un peu chanceuse devant Jérémie Le Douaron (24e) ou encore une parade sur une frappe de Del Castillo en toute fin de match (83e), sont aussi à mettre à son crédit. En revanche, il n'a rien pu faire sur une tentative sublime de Mahdi Camara au bout du temps additionnel du premier acte (3-1, 45+5), mais ce but n'est, au final resté qu'une péripétie.

Qualifié pour la Ligue des champions grâce à sa troisième place de la saison dernière, Brest devra rapidement se remettre de cette gifle. Pour le déplacement à Lens, le week-end prochain, les Finistériens récupèreront Hugo Magnetti au milieu et Abdoulaye N'Diaye en défense qui étaient suspendus. Mais il faudra encore faire sans Pierre Lees-Melou et Locko pendant des semaines. Le club va vraiment devoir mettre les bouchées doubles sur le marché des transferts pour étoffer un groupe trop juste, notamment devant. Marseille, de son côté, accueillera Reims dans un Vélodrome qui aura très certainement de très grandes attentes après la démonstration à Brest.