Jean-Michel Aulas évoque le retour de Karim Benzema à Lyon

S'ils n'évoluent plus dans le même club, Jean-Michel Aulas et Karim Benzema gardent des liens très forts. Le président historique de l'Olympique lyonnais l'a encore démontré dans une interview exclusive accordée à Europe 1 à paraître ce samedi, dans laquelle il a exprimé toute son admiration pour l'homme qui a marqué plus de 300 buts pour le Real Madrid. Le dirigeant a fait part de son intérêt pour un potentiel retour de "KB9" à Lyon.

Un club que Karim Benzema connait bien : il y a fait ses premiers pas et gagné quatre titres de Champion de France entre 2005 et 2008 . "C'est sûr que dès qu'on aura la possibilité de pouvoir le faire revenir, alors je ne sais pas comment ni si ce sera comme joueur, comme éducateur" a affirmé Jean-Michel Aulas au micro d'Europe 1. "Mais en tout cas, c'est vrai que c'est un rêve."

Une carrière auréolée de succès au Real Madrid

Mais un retour de Karim Benzema, entaché par des affaires judiciaires , semble pour l'heure improbable. L'attaquant français est l'élément moteur du club "Merengue", comme il l'a encore démontré lors de sa dernière performance lors du Clasico contre le FC Barcelone ce mercredi. Des prouesses sportives dont Jean-Michel Aulas est pleinement conscient, concédant au sujet de Florentino Pérez, président du Real Madrid : "Je ne le vois pas lâcher Karim."