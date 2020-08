"Je suis sous le choc !" : après l'annonce du départ de Messi, les fans du Barça sidérés

REPORTAGE

L'annonce a fait trembler la planète football et depuis, tous les fans du Barça sont en pleurs. Lionel Messi a choisi de quitter son club de toujours cet été. La "Pulga", 33 ans, ne souhaite pas prolonger sa carrière en Catalogne, où il a été formé et où il a remporté 33 titres, dont quatre Ligues des champions. Une compétition que Barcelone n'a pas gagnée depuis 2015 et dont l'Argentin a été éliminé en quarts de finale cette année, humilié par le Bayern de Lewandowski 8-2. "C'est le jour le plus triste et le jour le plus moche de l'histoire du Barça", déplorait un journaliste de la radio espagnole mardi soir, lorsque la nouvelle s'est propagée dans les rues de Barcelone.

Une longue bataille juridique va commencer

Le sextuple ballon d'or, arrivé adolescent en Catalogne, plonge dans la sidération Jordi Sant, responsable de l'animation des tribunes au Camp Nou, le stade du club blaugrana. "Je suis sous le choc !" dit-il au micro d'Europe 1. "Je n'aurais jamais pu imaginer que le meilleur joueur du monde communique par un simple fax son envie de quitter le club", explique Jordi Sant.

Car, dans son contrat, Messi dispose d'une clause qu'il vient d'activer et qui lui permet de partir à chaque fin de saison. Des rumeurs circulaient pourtant ces derniers jours sur une possibilité de quitter le Barça à l'issue simple du contrat en juin 2021, en raison de profonds désaccords avec le président, Josep Maria Bartomeu. Messi aurait dû activer sa clause avant juin, il y a plusieurs semaines donc, mais les conséquences de la crise sanitaire en ont décidé autrement, plaide-t-il auprès du club. La direction barcelonaise, elle, ne veut pas laisser partir libre le meilleur joueur du monde : une longue bataille juridique va donc s'engager entre les deux parties.

Les supporters critiquent la direction du club

Mais les supporters semblent avoir choisi leur camp. Dans la soirée, des fans du Barça ont scandé leur colère devant le Camp Nou contre une direction incapable de convaincre Messi de terminer sa saison en Catalogne. "Cette direction est nulle... la pire de l'histoire du Barça !" lâche Angel au micro d'Europe 1.

Après le choc de l'annonce de son envie d'ailleurs, il comprend Messi. Selon lui, l'Argentin veut partir parce que l'équipe n'est plus au niveau. "Il n'est plus heureux ! Il a un certain âge et il voit que ça devient compliqué de remporter la Ligue des champions, et il s'en va pour la gagner, explique Angel. Pour l'instant, on ne sait pas où veut partir Lionel Messi, mais plusieurs pistes existent : Manchester City, l'Inter Milan, et pourquoi pas... le Paris Saint-Germain.