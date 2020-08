Espagne : Lionel Messi a communiqué au FC Barcelone sa volonté de quitter le club

C'est un véritable tremblement de terre sur la planète football : Lionel Messi a communiqué via fax aux dirigeants du FC Barcelone sa volonté de quitter "unilatéralement" le club catalan dès cet été. C'est ce qu'a confirmé à l'AFP une source au sein du club catalan mardi, après la publication d'informations par les médias espagnol et argentin, Marca et TyC Sports.

L'annonce de cette décision intervient une dizaine de jours après l'humiliation subie contre le Bayern Munich en quarts de finale de la Ligue des champions (2-8). Des rumeurs circulaient, ces derniers jours, sur une possibilité de quitter le Barça a l'issue de celui-ci, en raison de profond désaccords avec le président, Josep Maria Bartomeu.

Une clause particulière de son contrat

Le contrat du sextuple Ballon d'Or court en principe jusqu'au 30 juin 2021. Mais une clause de ce contrat lui permet de partir libre à la fin de chaque saison. Cet exercice 2019-2020, conclu sans le moindre titre pour la "Pulga" et le Barça, serait donc la dernière du célèbre numéro 10 argentin.

Sur Twitter, l'ancien défenseur espagnol et autre figure du Barça, Carles Puyol, a rendu hommage à Lionel Messi : "Respect et admiration, Leo. Tout mon soutien, mon ami."

Respeto y admiración, Leo. Todo mi apoyo, amigo. — Carles Puyol (@Carles5puyol) August 25, 2020

Seize ans en pro au Barça

Lionel Messi, âgé de 33 ans, est arrivé à Barcelone en 2000, à l'âge de 13 ans. Après une formation à La Masia, il a intégré l'effectif professionnel en 2004. Chez les blaugranas, il a remporté pas moins de 33 titres, dont quatre éditions de la Ligue des champions (2006, 2009, 2011 et 2015).