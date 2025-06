Coupe du monde des clubs : à quelle heure et sur quelle chaîne regarder le 8e de finale entre le PSG et l'Inter Miami ?

Le Paris Saint-Germain affronte ce dimanche en huitième de finale de la Coupe du monde des clubs l'Inter Miami de Lionel Messi. L'attaquant argentin retrouve donc son ancien club. Victorieux en Ligue des champions, Ousmane Dembélé et ses coéquipiers sont annoncés favoris. Europe 1 vous résume sur quelle chaîne et à quelle heure suivre la rencontre.

Ce dimanche, le Paris Saint-Germain affronte l'Inter Miami en huitième de finale de la Coupe du monde des clubs au Mercedes-Benz Stadium (Atlanta, États-Unis). L'occasion pour les hommes de Luis Enrique de retrouver un ancien coéquipier, Lionel Messi. L'attaquant argentin a quitté le PSG puis rejoint en 2023 le club d'un autre ancien joueur du club de la capitale, David Beckham, aujourd'hui président des Herons.

"C’est difficile de suivre le rythme après une telle saison"

Ousmane Dembélé et les siens, après avoir enfin remporté la Ligue des champions le 31 mai dernier, espèrent à présent remporter cette nouvelle Coupe du monde des clubs. Mais gagner cette coupe ne sera pas chose aisée pour les Parisiens, auteurs d'une très grande saison en ayant remporté pour le moment toutes les compétitions qu'ils ont disputées et donc en ayant joué beaucoup de matchs.

Vitinha, milieu de terrain portugais du PSG, est apparu dans 55 rencontres du club de la capitale. S'ajoutent à cela la sélection portugaise et huit matchs supplémentaires. Au total, le numéro 17 du Paris Saint-Germain a disputé cette saison 63 matchs. La fatigue commence à se faire ressentir, dans un contexte où les joueurs jouent chaque année de plus en plus de rencontres et ne restent pas indifférents face à ce changement.

"C’est non-stop. C’est difficile de suivre le rythme après une telle saison, après de nombreux matches, après des voyages, en sélection et en club. On essaie de combattre la fatigue et de compenser avec la joie et la hâte de jouer une nouvelle compétition", explique Vitinha.

"La fatigue est là, mais pour les autres équipes aussi. Si on n’est pas bons, on ne se cachera pas derrière la fatigue et la quantité de matchs. (...) On veut aller jusqu’à la fin de la compétition. (...) C’est une grande opportunité de jouer un Mondial des clubs", dit le Portugais de 25 ans.

C'est la première fois de l'histoire que le Paris Saint-Germain et l'Inter Miami s'affrontent. Le club de la capitale s'est imposé en phase de poules contre l'Atlético Madrid (4-0) et face aux Sounders de Seattle (2-0). Paris a pu se qualifier en huitièmes de finale malgré une défaite 1-0 contre Botafogo et en terminant premier du groupe B.

Après avoir débuté par un match nul (0-0 contre Al Ahly) lors du match d'ouverture, Lionel Messi et ses coéquipiers l'ont emporté face au FC Porto (2-1) avant d'accrocher les Brésiliens de Palmeiras (2-2).