Inquiétude au PSG après la blessure de Verratti

C'était la soirée des montagnes russes pour le PSG: le club de la capitale s'est offert samedi un record et un superbe spectacle contre Guingamp 9-0 mais s'inquiète de la blessure de son milieu Marco Verratti.

Remplacé dès la 19ème minute. Marco Verratti sera-t-il remis sur pied le 12 février pour le 8ème de finale aller de Ligue des champions à Manchester United ? C'est la question que tous les supporters parisiens se posent après la blessure du milieu italien, remplacé dès la 19ème minute face à Guingamp.

Plusieurs semaines d'arrêt ? Touché à la cheville gauche, le "petit hibou", son surnom, est sorti du terrain en grimaçant et a vite quitté le Parc des Princes pour passer des examens médicaux. "Je pense que c'est sérieux. C'est dur", a pesté l'entraîneur Thomas Tuchel. "C'est possible qu'il manque quelques semaines".

Cette blessure est d'autant plus ennuyante que le PSG manquait déjà cruellement de joueurs dans ce secteur de jeu et cherche depuis plusieurs semaines la perle rare, avant la fin du mercato d'hiver le 31 janvier. L'inquiétude autour de Verratti assombrit une soirée parisienne pourtant étincelante, rythmée par un doublé de Neymar, des triplés de Cavani et Mbappé et un ultime but de Meunier pour un score fleuve de 9-0, un record à domicile pour les Parisiens.