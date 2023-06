«Il sera mon héritier, point barre» : découvrez qui Yannick Noah a choisi pour lui succéder

PODCAST

La famille Noah a beaucoup fait pour transformer Etoudi, du rang de village dans la brousse à celui de quartier de Yaoundé, la capitale du Cameroun, depuis son installation en 1962. C’est là-bas qu’on trouve aujourd’hui notamment le caveau familial des Noah : “Selon la tradition, les patriarches sont enterrés là où ils ont habité”, explique Yannick Noah dans “Yannick Noah, entre vous et moi” au micro du journaliste Jacques Vendroux. L’ex-tennisman ajoute : “C’est là que les ancêtres reposent. Quand j’ai besoin de conseils de l’ancien, je viens voir papa ici et on discute. Ils sont présents.”

Zacharie Noah, le père de Yannick Noah, était le seul de sa fratrie à être revenu sur la terre de ses ancêtres et avait endossé le rôle de chef de village. D’après Yannick Noah, il avait en tête de créer à Etoudi un lieu où ses propres enfants, tous expatriés, prendraient toujours plaisir à revenir : "C'est l'ancrage de gamins qui voyagent, qui sont métissés, qui ont plusieurs religions, peu importe… Un endroit où ils peuvent venir se ressourcer.“ Au coeur du Village Noah, le mausolée familial est ainsi devenu le refuge de la famille, et sa visite une sorte de rituel sacré. Yannick Noah confie : “C’est la première chose qu’on fait dès qu’ils arrivent. On va au parking, puis directement au caveau pour y passer un moment. On allume une bougie et on pense à papa”, décrit-t-il.

Au Cameroun, la connexion aux ancêtres est très importante. Yannick Noah insiste : "Les ancêtres, dans la civilisation en France, ils vivent à travers la mémoire. Au Cameroun c'est encore plus fort. Le conseil que t'as donné ton ancêtre il y a 30 ans il existe toujours aujourd'hui, tu t'en souviens, et tu vis en fonction de lui au quotidien." Cette spiritualité, le champion de Roland-Garros l’a transmise à ses enfants. “Ils savent que le Village Noah, ce n'est pas juste un club avec un hôtel. Ils savent ce que ça représente”, affirme-t-il au micro de Jacques Vendroux.

Parmi eux, c’est le fils aîné de Yannick Noah, le basketteur Joakim Noah, aujourd’hui âgé de 38 ans, qui a été désigné comme héritier du rôle de patriarche. C’est donc lui qui reprendra la gestion du village à la suite de Yannick Noah. Dans le podcast “Yannick Noah, entre vous et moi”, le chanteur de “Saga Africa” déclare : “Joakim est l'héritier, point barre. C'est mon fils aîné, il est spirituellement connecté à ici, il était très proche de papa, son papy Zach. Comme tous mes enfants d’ailleurs.”

