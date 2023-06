Le 5 juin 1983, Yannick Noah est sacré sur la terre battue de Roland-Garros après une victoire en finale face au Suédois Mats Wilander. Très vite, le champion de tennis qui a grandi entre la France et le Cameroun devient une star internationale, et tout son monde change autour de lui. Au micro de Jacques Vendroux pour Europe 1 dans le podcast “Yannick Noah, entre vous et moi”, il dévoile : “J'ai eu des moments où la notoriété m'a pesé. La notoriété m'a gêné à tel point que j'ai voulu m'exiler. Je me suis installé aux États-Unis parce que je n'arrivais pas à gérer ce truc constant. Je ne trouvais pas ma place. Yannick disparaissait et c'était Yannick Noah.”

Son objectif de toujours atteint, Yannick Noah se met à la recherche d’un nouveau combat pour l’animer. “Une fois que t'as la bagnole, les nanas, la meilleure table, ça va deux minutes. Moi, je ne me nourrissais pas de ça du tout. Ce n'est pas mon éducation, et ce n’est pas mon 'trip'", déclare-t-il à Europe 1. Dans ce tourbillon de sollicitations et de doutes, c’est sa mère Marie-Claire Noah, qui va lui montrer la voie pour donner du sens à sa notoriété. Elle qui a toujours beaucoup fait pour la communauté d’Etoudi, un village de la banlieue de Yaoundé au Cameroun, où se trouvent les racines de la famille Noah, lui parle d’un projet : celui de monter avec lui “Les Enfants de la terre”, une association pour venir en aide aux enfants dans des situations difficiles. Yannick Noah raconte comment tout a commencé : “Mon premier projet, c’était une photo, une signature pour être parrain d'un projet de huit puits dans le Nord-Cameroun. Six mois après, j'ai vu cette photo de gamins autour d'un puits, et ‘Merci Yannick !’ alors que j'y avais rien fait. Mais je me suis dit : c'est la puissance de l'image, de mon image.”

Il prend alors conscience du pouvoir que lui confère son statut de légende du sport français, et décide de le mettre à profit… Quitte à jouer un rôle de composition dans les médias à l’époque. “J'ai accepté d'aller faire certaines émissions qui me paraissaient mais tellement vides. On faisait semblant de rire, on posait des questions stupides… J'avais l'impression parfois d'être à la limite de la prostitution”, avoue-t-il dans le podcast. Il évoque notamment un passage forcé sur le télé-crochet “Star Academy” : “J'ai fait la Star Academy et ça a été très douloureux parce que j'avais vraiment l'impression d'être une pute, d'être là pour vendre un produit. Moi, je chante. C'est une thérapie de chanter et bien sûr, je veux que ça marche. Mais c'était un passage obligatoire parce que c'était une magnifique promotion de mon projet.”

Si le jeu en vaut la chandelle pour Yannick Noah, c’est qu’une simple apparition dans les médias suffit parfois à faire bouger les choses. “Je peux faire parfois des choses qui peuvent paraître légères ou ludiques ou superficielles à mourir. Mais derrière, il y a des gamins qui regardent ça et pour lesquels ça compte”, lâche-t-il dans le podcast. Sa volonté de rendre service à la communauté du village dans lequel il a grandi semble donc aujourd’hui être son moteur : “J'ai un petit impact évidemment sur ce qui se passe aujourd'hui, de par le fait que j'ai les moyens, la possibilité et l'envie à la fois moralement et spirituellement, de faire vivre cet endroit pour moi et les générations qui viennent après.”

