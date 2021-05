"Il nous a fait la surprise" : la joie de la famille de Benzema, de retour chez les Bleus

La surprise a été totale pour de nombreux fans, mais aussi pour la famille de Karim Benzema : après cinq ans d’absence, l’attaquant du Real Madrid est de retour chez les Bleus. L’annonce en a été faite mardi soir par le sélectionneur de l’équipe de France Didier Deschamps, qui a dévoilé les listes des 26 joueurs invités à disputer l’Euro à partir du 11 juin. Et elle a aussi pris de court la famille du joueur - qui habite toujours en banlieue lyonnaise - qui n’avait pas été mise dans la confidence par Karim Benzema.

>> Retrouvez la matinale du jour en replay et en podcast ici

La rencontre, il y a quelques semaines, entre l’attaquant et Didier Deschamps, prémisse de son retour aujourd'hui en Equipe de France, avait dont été tenue secrète, même pour Fabri, le frère de Karim Benzema. "Du début à la fin, rien du tout, il nous a fait la surprise", sourit le jeune homme, qui habite Bron, la ville de naissance du joueur. "C'est un bonheur. Je suis très content déjà pour nous et pour lui, avec tout le travail qu'il fournit depuis des années, il est enfin récompensé. Ce n’est pas une revanche, c’est surtout une fierté. On est content pour lui. J'espère qu'on va le remporter cet Euro."

"Une attaque de feu"

Car dans la famille Benzema, on mesure encore mieux ce que Karim peut apporter aux Bleus, pourtant déjà champions du monde : une touche technique, offensive et spectaculaire. Son oncle Farid en salive d'avance. "C'est une attaque de feu Griezmann, Benzema, Mbappé ! Il y a quand même du potentiel. En plus d'avoir de la gueule, ça va faire peur aux défenseurs", assure-t-il. "Quand on est défenseur et qu'on a un Benzema, derrière on a un Griezmann derrière on a Mbappé, on n'a pas le temps de réfléchir."

Reste à savoir maintenant si Karim Benzema sera titulaire en attaque à la place d’Olivier Giroud. En tout cas, personne dans sa famille ne l'imagine revenir, six ans après, pour cirer le banc.