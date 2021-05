Karim Benzema de retour chez les Bleus : Deschamps a "passé outre son cas personnel"

C'est la fin d'une longue mise à l'écart. Mardi soir, Didier Deschamps a annoncé la convocation de Karim Benzema parmi les 26 joueurs appelés à disputer l'Euro (11 juin-11 juillet). Bien qu'éventée par plusieurs médias dans la journée, dont Europe 1, cette décision demeure une énorme surprise, l'attaquant du Real Madrid étant absent de la sélection depuis 2015 et sa mise en examen dans l'affaire de la sextape, et ses relations avec le sélectionneur étant jusqu'à présent tendues. Un choix que le sélectionneur a pris le temps de justifier, invoquant "le bien de l'équipe de France".

Soupçonné d'avoir participé à une tentative de chantage visant son ancien coéquipier chez les Bleus, Mathieu Valbuena, le joueur formé à Lyon avait été mis à l'écart avant l'Euro 2016, Didier Deschamps et le président de la Fédération française de football Noël Le Graët justifiant alors leur décision par "l'exemplarité et la préservation du groupe". Benzema avait alors accusé son sélectionneur, avec qui il avait disputé le Mondial 2014, d'avoir "cédé sous la pression d'une partie raciste de la France". Une sortie médiatique très mal vécue par Didier Deschamps.

Un choix "pour le bien de l'équipe de France"

Mais l'entraîneur des Bleus est connu aussi connu pour son talent de coach que pour son pragmatisme à toute épreuve. Or, à 33 ans, Benzema réaliste tout simplement une de ses meilleures saisons en carrière avec le club madrilène (29 buts en 45 matches). "Pour arriver à cette décision, il y a eu des étapes. On s'est vus, on a discuté longuement", a expliqué le sélectionneur. "Je ne veux pas faire de cas particuliers. J'ai toujours passé outre mon cas personnel, l'équipe de France ne m'appartient pas, elle est au-dessus de tout", a-t-il ajouté.

Après la rencontre avec le buteur, Deschamps a indiqué avoir "eu une longue réflexion pour en arriver à cette décision. Je ne vais pas vous dévoiler un mot de cette discussion mais il en avait besoin, moi aussi", a-t-il poursuivi, indiquant aspirer à "avoir le climat le plus apaisé possible" au sein du groupe. "L'équipe de France est censée être meilleure avec Karim Benzema", a encore développé le technicien, précisant faire ce choix "pour le bien de l'équipe de France".

Benzema compte 81 sélections pour 27 buts

Après une longue attente, Karim Benzema va donc pouvoir reprendre le cours de son histoire avec les Bleus, et sera très attendu dans une compétition où l'équipe de France n'a pas été gâtée au tirage au sort, en tombant dans le même groupe que l'Allemagne et le Portugal. Et visiblement, l'ancien Lyonnais, qui compte 81 sélections et 27 buts avec les Bleus, est ravi de ce retour. Sur Twitter, il s'est dit "fier de ce retour en équipe de France et de la confiance que l'on m'accorde".

Tellement fier de ce retour en équipe de France et de la confiance que l’on m’accorde. Merci à ma famille, mes amis, mon club, à vous... et à tous ceux qui m’ont toujours soutenu et me donnent de la force au quotidien #AllezLesBleus#Euro2021#Blessed#AlHamdullilahpic.twitter.com/b8PJj1BATm — Karim Benzema (@Benzema) May 18, 2021

"Merci à ma famille, mes amis, mon club, à vous... et à tout ceux qui m'ont toujours soutenu et me donnent de la force au quotidien", a-t-il ajouté. Et de conclure par un hashtag #AllezLesBleus.