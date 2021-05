Karim Benzema devrait disputer l'Euro avec l'équipe de France

C'est un retour fracassant que va faire Karim Benzema en équipe de France. Selon nos informations, et sauf retournement de dernière minute, l'attaquant français du Real Madrid figurera dans la liste de Didier Deschamps, dévoilé ce mardi soir à 20h20. Âgé de 33 ans, le natif de Bron, près de Lyon, n'était plus apparu sous le maillot bleu depuis plus de cinq ans.

C'était le 8 octobre 2015 précisément, après une victoire 4-0 contre l'Arménie et un doublé. Le buteur formé à Lyon, 81 sélections au compteur, a été écarté de l'équipe de France par le même Didier Deschamps après l'affaire dite de la sextape, et surtout après cette déclaration en mai 2016 : "Deschamps a cédé sous la pression d'une partie raciste de la France", suivi de tag raciste sur la maison bretonne du sélectionneur.

Le staff le suit depuis plus d'un mois

Deschamps l'inflexible s'est mué en Deschamps le pragmatique. La donne a changé. Karim Benzema réalise une saison très aboutie sous les ordres de Zidane à Madrid, peut-être la meilleure de sa carrière avec 29 buts et 8 passes décisives, et son cas fait l'objet d'une réflexion poussée du staff des Bleus depuis plus d'un mois, staff qui s'est montré unanime à son sujet.

Invité exceptionnel d'Europe 1 fin janvier, le président du Real Madrid Florentino Perez regrettait l'absence en équipe de France de son buteur. "Karim est un joueur unique et je pense que son absence de la sélection française est un immense gâchis (...) Se priver de la présence du meilleur 9 de l'équipe de France et du monde est une situation que personne ne peut comprendre", expliquait-il au micro de Lionel Rosso.