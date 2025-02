Football : pourquoi la Fédération française veut équiper les arbitres de caméras

Le président de la Fédération française de football, Philippe Diallo, souhaite lancer une expérimentation dès l'année prochaine, qui consiste à équiper les arbitres de caméras. Un dispositif qui doit permettre de lutter contre les violences qui peuvent éclater sur les terrains de football amateur.

En marge d’un comité exécutif de la FFF qui s’est tenu jeudi dernier, son président Philippe Diallo est revenu au micro d’Europe 1 sur les violences toujours nombreuses sur les terrains de football. Le patron du foot français veut que "le climat unique qui entoure les rencontres soit apaisé". La Fédération se saisit du dossier et ne fait aucun déni, rappelle Philippe Diallo qui s’appuie sur les chiffres de l’observatoire des comportements, organisme qui répertorie les incidents sur les terrains de football amateurs chaque année.

Les chiffres sont édifiants. L’an dernier, plus de 12.000 cas de violences ont été recensés lors des plus de 600.000 matches annuels de football amateur organisés, selon l’observatoire des comportements. Dans près de la moitié des cas, il s’agit de propos grossiers, injurieux, de menaces envers un arbitre ou un joueur. Quant aux violences physiques, elles représentent plus de 46% des incidents répertoriés : coup, bagarres, bousculades mais aussi jet de projectile, crachat et pour seulement 0,1% des cas, utilisation d’arme. Enfin, il y a eu 80 dépôts de plainte et 164 actes racistes l’an dernier.

Diallo souhaite des expérimentations "dès l'année prochaine"

Pour lutter contre ces violences, la Fédération française de football souhaite que la commission de discipline sanctionne plus fermement les auteurs de ces actes répréhensibles. Mais surtout, son président Philippe Diallo entend appareiller les arbitres de caméras. "Je souhaite que nos arbitres, dans le cas d’expérimentations dès l’année prochaine, puissent porter des caméras pour faire en sorte qu’il y a un élément de dissuasion et un aspect de preuve lorsque, malheureusement, des actes répréhensibles ont été produits et qu’il convient de les sanctionner", explique-t-il.

La Fédération a pris contact avec la Cnil, la Commission nationale de l’informatique et des libertés, pour que la présence de caméras sur les terrains de football amateur se fassent dans le respect du droit français. Philippe Diallo rappelle que quelques expériences ont déjà été faites et que les résultats sont positifs. Le patron de la FFF souhaite étendre l’expérience à 20 ou 25 districts pour tester ces caméras.

Dès le mois prochain, d’autres décisions devraient être prises, notamment la mise en place de formations à destination des arbitres sur la gestion des conflits. Enfin, La Fédération va se rapprocher des ministères de l’Intérieur et de la Justice pour collaborer encore plus efficacement.