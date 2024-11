Formule 1 : Oscar Piastri remporte le sprint au Qatar, McLaren creuse l'écart sur Ferrari

L'Australien Oscar Piastri (McLaren) a remporté le sprint du Grand Prix du Qatar de Formule 1 devant son équipier britannique Lando Norris, permettant à son écurie de creuser l'écart sur Ferrari au classement des constructeurs, samedi sur le circuit de Losail. Parti en pole position, Norris a conservé la tête au premier virage et semblait se diriger vers une victoire sans trembler après avoir même dû ralentir pour aider Piastri à conserver sa deuxième place, convoitée par le Britannique George Russell (Mercedes).

Gasly neuvième, à la porte des points

Mais l'Anglais s'est effacé juste avant le drapeau à damiers pour offrir la victoire à l'Australien, qui avait fait la même chose en début de mois au Brésil. Les Ferrari de l'Espanol Carlos Sainz et du Monégasque Charles Leclerc ont terminé aux quatrième et cinquième places, leurs positions de départ sur la grille. Sous les projecteurs illuminant le circuit de Losail, McLaren a donc inscrit le maximum de points possibles samedi, 15. C'est la deuxième victoire de l'Australien en course sprint, un an après celle obtenue, déjà, au Qatar.

"J'ai dû défendre durant toute la course, il me manquait un peu de rythme, j'ai été un peu en difficulté mais on a fait un super travail d'équipe. C'est super de réaliser le doublé", a souligné Piastri. Le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull), sacré champion du monde pour la quatrième fois consécutive le week-end dernier à Las Vegas, a terminé à la huitième place après s'être élancé en sixième position, en raison d'une erreur dans le premier tour. Le Français Pierre Gasly a terminé neuvième, aux portes des points.