Formule 1 : à quelle heure et sur quelle chaîne voir la course sprint et le Grand Prix de Chine ?

Après une première course riche en rebondissement, le paddock de Formule 1 est en Chine, ce week-end, pour le deuxième Grand Prix de la saison 2025. Ferrari pourrait profiter de ce circuit pour montrer un autre visage que celui de l'Albert Park de Melbourne le week-end dernier.

Direction la Chine pour le deuxième Grand Prix de la saison de Formule 1. Après une course animée en Australie qui a vu Lando Norris prendre la victoire et la tête du championnat des pilotes, McLaren se présente à Shanghai comme favorite pour remporter la course sprint et la course du dimanche, mais Ferrari a envie de montrer un meilleur visage après les décevants résultats en Australie (8e place pour Leclerc, 10e pour Hamilton).

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Un week-end prometteur pour Ferrari

Une volonté affichée et montrée sur la piste ce vendredi. En Chine, les 20 pilotes ont disputé la première des six courses sprint de la saison. Lewis Hamilton a décroché sa première victoire en course sprint dans sa carrière et la première de l'histoire de la Scuderia Ferrari.

Le septuple champion du monde de Formule 1 s'est imposé devant Oscar Piastri et Max Verstappen. Le Néerlandais qui a longtemps été à la poursuite du pilote Ferrari pour la première place avant de voir ses pneus se détériorer. Une course durant laquelle Hamilton a montré une domination totale, loin de sa difficile performance à Melbourne. Son coéquipier, Charles Leclerc, a terminé à la cinquième place.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

George Russell termine à la quatrième place de cette sprint. Le leader du championnat, Lando Norris, a commis une erreur dans le premier tour qui a conditionné sa course. Il est parvenu à décrocher le dernier point de la huitième place.Du côté des Français, Pierre Gasly s'est classé à la 12e place devant Isack Hadjar, 13e. Esteban Ocon, qui pilote désormais chez Haas, termine lui à la 16e place.

Quelques heures plus tard, les qualifications pour la course de dimanche se sont déroulés et c'est l'Australien, Oscar Piastri qui a signé la première pole position de sa carrière en Formule 1. George Russell est parvenu à décrocher la deuxième place, devant Lando Norris. Le quadruple champion du monde en titre, Max Verstappen, partira de la quatrième place avec à ses côtés Lewis Hamilton.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Charles Leclerc n'a pas pu faire mieux que la sixième place. Il s'élancera aux côtés du Français Isack Hadjar, auteur d'une belle qualification au volant de sa Racing Bull. Antonelli, Tsunoda et Albon complète le Top 10.

Une course sprint avant la course principale

Ce week-end aura donc lieu une "sprint". Une course d'un total de 100km qui remplace les traditionnelles séances d'essais libres du samedi. Les huit premiers obtiennent des points, 8 pour le premier, 7 pour le second, etc, jusqu'à 1 point pour le huitième.

La suite après cette publicité

Pour les plus courageux, le départ de cette course de 19 tours sera donné à 4 heures du matin ce samedi et elle sera à suivre en direct sur Canal + Sport. Puis à 8 heures, début des qualifications pour la course du dimanche. Prise d'antenne dès 7h40 toujours sur Canal + Sport.

L'identité du pilote qui succèdera à Max Verstappen, vainqueur l'an dernier sur ce circuit, sera dévoilée dimanche. Les feux s'éteindront à 8 heures. Une course qui sera à suivre sur Canal +, avec une prise d'antenne à 6h55 pour La Grille. À 10 heures, Formula One débriefera la course et récoltera les premières réactions des pilotes.