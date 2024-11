F1 : Lando Norris gagne le sprint du GP du Brésil

Lando Norris, actuellement deuxième au championnat du monde de Formule 1, a remporté samedi la course sprint du Grand Prix du Brésil, la 21e manche de la saison sur 24. Avec cette victoire, il reprend deux points au leader Max Verstappen, qui a terminé 3ème.

Oscar Piastri cède la victoire à son coéquipier

Le Britannique de l'équipe McLaren a devancé son coéquipier, Oscar Piastri, qui avait signé la pole position et mené la course pendant un certain temps. L'Australien a cédé sa position à Lando Norris à deux tours de la fin, conformément aux instructions de son équipe. "On en a parlé avant la course, ça a toujours été le plan", a expliqué Piastri aux médias.

En septembre, McLaren avait annoncé qu'elle privilégierait Lando Norris dans la course au titre chez les pilotes, étant donné qu'il soit seulement à quelques points de Max Verstappen. Bien que "pas fier" de cette décision, le pilote a reconnu que Oscar Piastri "méritait" la victoire, tout en soulignant que l'équipe devait "faire ce qu'elle a à faire".

Max Verstappen sous enquête après la course

Le leader du championnat, Max Verstappen, a terminé 3ème, déclarant que le sprint avait été "assez délicat", mais que son rythme était "assez bon". Cependant, le pilote Red Bull est actuellement sous enquête pour une éventuelle infraction commise sous le régime de la voiture de sécurité virtuelle, qui est intervenue en fin de course après un problème mécanique sur la Haas de Nico Hulkenberg. Une décision des commissaires est attendue dans la journée.

Avec cette course, Verstappen a perdu deux points face à Norris, mais il conserve une avance de 45 points avant le traditionnel Grand Prix de dimanche, où 26 points seront en jeu. Charles Leclerc, qui a longtemps occupé la 3e place, a finalement terminé au pied du podium, tandis que son coéquipier chez Ferrari, Carlos Sainz, a pris la 5e place. Les Mercedes de George Russell et l'Alpine de Pierre Gasly ont respectivement terminé 6e et 7e, tandis que Sergio Pérez (Red Bull) a complété le Top 8.