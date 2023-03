Formule 1 : Ocon, Gasly et Alpine, l'équipe tricolore va-t-elle faire rayonner la France cette saison ?

À quelques jours du premier Grand Prix de Formule 1, l’écurie Alpine et son duo de pilotes français, Esteban Ocon et Pierre Gasly, compte réduire l’écart qui la sépare des trois équipes de pointe. Les Bleus peaufinent leur préparation dans cette dernière ligne droite.

À l'égard de son nouveau duo, Otmar Szafnauer, patron de l'écurie Alpine, ne tarit pas d'éloges: "s'ils sont là, c'est parce qu'ils sont jeunes, très expérimentés, rapides et ont remporté chacun un Grand Prix, donc ils savent comment gagner", énumère-t-il dans une interview à l'AFP, à l'aube de la reprise de la saison, dimanche à Bahreïn. S'ils se connaissent depuis l'enfance, c'est la première fois qu'Ocon et Gasly feront équipe au plus haut niveau de la hiérarchie du sport automobile.

Trajectoires indissociables

Les deux pilotes normands ont grandi ensemble en karting, sur le circuit d'Anneville-Ambourville, près de Rouen. Même si leur relation s'est ensuite brouillée, leurs trajectoires sont indissociables, du karting à la Formule 1 : repérés par des écuries de F1, Gasly a rejoint la filière Red Bull, Ocon le giron Mercedes. La paire reste aujourd'hui discrète sur sa relation personnelle depuis l'annonce en septembre de l'arrivée de Gasly chez Alpine, en provenance d'AlphaTauri, écurie petite soeur de Red Bull. Si ces dernières semaines "ont été intenses", reconnaît Ocon, "tout ça se passe bien", assure-t-il.

Même son de cloche du côté de leur direction : "leur collaboration a été un sans-faute jusqu'à présent", se félicite Otmar Szafnauer. Et poursuit : "Ils sont tous les deux très professionnels et veulent ce qu'il y a de mieux pour l'équipe". Ce qu'il y a de mieux ? Pour le constructeur originaire de Dieppe, en Normandie, l'objectif est clair cette saison : assurer son quatrième rang au championnat des constructeurs, avec l'espoir de tutoyer les trois premières places chez les constructeurs.

"Élever le niveau de l'équipe"

S'il devait y avoir une rivalité en piste entre les deux anciens amis, cela serait toutefois bénéfique à certains égards aux yeux d'Ocon: "ce serait bien que l'on se tire la bourre pendant la saison et que l'on puisse faire 'performer' la voiture du mieux possible". "C'est comme cela que l'on va élever le niveau de l'équipe", avance-t-il.

Alpine, dont la seule victoire remonte à 2021, s'est fixé comme objectif cette année-là de lutter pour les podiums, et les victoires, d'ici 100 courses. "Cette ascension vers le sommet est un marathon, pas un sprint", a d'ailleurs rappelé le directeur général de la marque, Laurent Rossi. Pour mener à bien cette mission, l'écurie française a donc jeté son dévolu sur Gasly.

Auteur d'une décevante 14e place mondiale avec AlphaTauri l'an dernier au volant d'une monoplace peu compétitive, le numéro 10 de la grille n'a aujourd'hui "aucun doute" face aux ambitions d'Alpine, assurant avoir été "vraiment impressionné" par ce qu'il a vu au cours de ses premières semaines passées dans les rangs de l'équipe.

"Bien plus fiables"

Pour l'heure, si les essais de pré-saison organisés la semaine dernière à Bahreïn n'ont pas vraiment permis d'en savoir plus sur ce que l'on doit attendre de l'A523 cette saison, "par rapport à l'année dernière à la même époque, nous sommes bien plus fiables", a rassuré Szafnauer.

L'Américain sait qu'il a du pain sur la planche et qu'il n'aura pas le droit à l'erreur face à la meute de poursuivants, notamment Aston Martin et sa nouvelle recrue très performante pour l'instant, le double champion du monde espagnol Fernando Alonso, arrivé tout droit… de chez Alpine.