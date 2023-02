Formule 1 : pilotes, circuits, règlement... Tout ce qu'il faut savoir pour la saison 2023

La saison 2023 de Formule 1 débute jeudi avec les essais du Grand Prix sur le circuit de Sakhir à Bahreïn. Les 20 pilotes alignés par les dix écuries engagées cette saison vont pouvoir essayer leurs nouveaux bolides. Un premier test grandeur nature en perspective du Grand Prix qui aura lieu dimanche 5 mars à partir de 16 heures. Transferts de pilotes et de patrons d’équipe... De grands changements sont à noter pour cette nouvelle saison de F1. Sur les dix équipes inscrites cette saison, seules quatre écuries ont fait le choix de conserver la même paire de pilotes. Parmi elles figurent Red Bull, Ferrari, Mercedes et Alfa Romeo.

Duo 100% français

En ce qui concerne les autres équipes, Alpine, Aston Martin, Haas, McLaren, AlphaTauri, et Williams font peau neuve parmi leurs pilotes. Des transferts entre les écuries ont été opéré comme celui du Français Pierre Gasly qui passe d'Alpha Tauri à Alpine, où il fera équipe avec un autre Tricolore, Esteban Ocon. Le pilote espagnol Fernando Alonso passe quant à lui de l'écurie Alpine à Aston Martin.

Des pilotes emblématiques de la F1 ne seront pas présents cette année. C'est le cas de Sebastian Vettel, de Mick Schumacher ou encore de Daniel Ricciardo. Pour les remplacer, des nouvelles têtes font leur apparition. Trois "rookies" seront sur les grilles de départ des Grands Prix de cette saison : Oscar Piastri, champion du monde de Formule 2 en 2021, Logan Sargeant, quatrième de Formule 2 en 2022, et Nyck de Vries seront les nouveaux visages de cette saison de Formule 1.

Changements de patrons

Des nouveaux changements sont aussi à noter au niveau de la direction de certaines écuries. Près de 40% des équipes de Formule 1 engagées cette saison changent de patron. Chez Ferrari, Frédéric Vasseur prend la place de Mattia Binotto. Cette nomination intervient 15 ans après le départ d'un autre Français à la tête de l'écurie italienne, celui de Jean Todt.

Frédéric Vasseur avait démissionné d’Alfa Romeo après la saison dernière, entraînant un jeu de chaises musicales parmi les équipes de F1. C'est Andreas Seidl, ancien de chez MacLaren, qui va reprendre son poste. Du côté de chez Williams, le dirigeant Jost Capito quitte l'écurie, et le nom de son remplaçant a été dévoilé : il s'agit du Britannique James Vowles.

Les circuits

La saison 2023 de Formule 1 sera rythmée par 23 Grands Prix, un record dans l'histoire de la discipline. Parmi les circuits visités, deux anciens circuits font leur grand retour : celui de Las Vegas aux États-Unis ainsi que celui de Losail au Qatar.

Après un long suspense, le Grand Prix de Chine, qui avait été annulé en décembre dernier durant la saison 2022 en raison des restrictions liées au Covid-19, ne sera finalement pas remplacé. Le Grand Prix de France est lui aussi évincé du calendrier de F1. Revenu au calendrier en 2018, dix ans après la dernière édition à Magny-Cours, le GP de France ne faisait pas l'unanimité parmi les dirigeant de la compétition. Enfin, le rendez-vous en Russie, annulé l'an passé pour cause de guerre en Ukraine, sera également absent cette saison.

Nouvelles règles

Les monoplaces aussi vont connaître quelques changements pour cette saison 2023. Les bords du plancher de chaque voiture vont être réhaussés d'un centimètre et demi. Une mesure pour éviter les phénomènes aérodynamiques mettant les pilotes en danger.

Le poids des monoplaces va également devoir changer. Celui-ci va diminuer légèrement par rapport à la saison dernière : il sera désormais fixé à 796 kg, contre 798 kg en 2022. Enfin, le règlement sportif a également été retouché, notamment en ce qui concerne les pénalités moteur, l’usage du DRS (le Système de réduction de la traînée, dispositif mobile monté sur l'aileron arrière d'une monoplace permettant de réduire la traînée aérodynamique au détriment de l’adhérence au sol) et l’essai d’un nouveau format de qualification.

Écologie

La Formule 1 s'adapte aussi aux mesures climatiques. La FIA, qui dirige la Formule 1, a décidé de mieux encadrer la température du carburant des monoplaces. Alors qu’en 2022, le carburant ne devait pas être à une température inférieure à 20 degrés, à partir de 2023, la température ne devra pas être inférieure de plus de 10 degrés par rapport à la température ambiante.

En cas de temps froid sur un circuit, une température minimale globale de 10 degrés s’appliquera. La température ambiante sera relevée une heure avant une séance d’essais ou trois heures avant la course par un service météorologique désigné par la FIA. Pour rappel, les écuries utilisent un nouveau carburant depuis 2022, l'E10. Ce dernier contient 10% d'éthanol renouvelable. Une mesure écologique en attendant le nouveau carburant propre à la F1 et qui devrait sortir d'ici trois saisons. Ce carburant sera unique et créé en laboratoire.