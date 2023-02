Formule 1 : dates, horaires et diffusions, découvrez le calendrier de la saison 2023

La saison 2023 de Formule 1 s’ouvrira le 3 mars prochain sur le circuit de Sakhir à l’occasion du Grand Prix de Bahreïn. Le championnat se clôturera avec le Grand Prix d’Abou Dhabi le 26 novembre. Au total, 23 Grand Prix rythmeront cette saison, un record. Remis à la carte en 2018 après dix ans d’absence, le Grand Prix de France sera, cette année, aux abonnés absents. Il n’a pas été retenu par les dirigeants de Formule 1.

Nouveauté cette année, six Grand Prix se dérouleront avec le format "course sprint". Pour ce type de course, les qualifications classiques (contre-la-montre) sont avancées du samedi au vendredi et les résultats obtenus par les pilotes vont définir la grille de départ d'une course sprint d'environ 100 km (soit 30 minutes) le samedi. Le classement de la course sprint détermine à son tour la grille du Grand Prix le dimanche. À la différence du Grand Prix classique, la course sprint se déroule sans arrêt au stand obligatoire.

Les dates des 23 Grands Prix

Retrouvez le détail du prochain week-end de course, l'heure des essais libres, des qualifications et bien évidemment du départ du Grand Prix.

Calendrier F1 2023 :

Grand Prix de Bahreïn (du 3 au 5 mars à Sakhir)

3 mars : essais libres 1 et 2

4 mars : essais libres 3 et qualifications à partir de 16 heures

5 mars : course à partir de 16 heures

Grand Prix d'Arabie saoudite (du 17 au 19 mars à Jeddah)

17 mars : essais libres 1 et 2

18 mars : essais libres 3 et qualifications à partir de 18 heures

19 mars : course à partir de 18 heures

Grand Prix d'Australie (du 31 mars au 2 avril à Melbourne)

31/03 : essais libres 1 et 2

1er avril : essais libres 3 et qualifications à partir de 7 heure

2 avril : course à partir de 7 heures

Grand Prix d'Azerbaïdjan (du 28 au 30 avril à Bakou)

28 avril : essais libres 1 et qualifications à partir de 15 heures

29 avril : essais libres 2 et course sprint à partir de 15 heures

30 avril : course à partir de 13 heures

Grand Prix de Miami (du 5 au 7 mai)

5 mai : essais libres 1 et 2

6 mai : essais libres 3 et qualifications à partir de 22 heures

7 mai : course à partir de 21 heures 30

Le Grand Prix d'Émilie-Romagne (du 19 au 21 mai à Imola)

19 mai : essais libres 1 et 2

20 mai : essais libres 3 et qualifications à partir de 16 heures

21 mai : course à partir de 15 heures

Grand Prix de Monaco (du 26 au 28 mai)

26 mai : essais libres 1 et 2

27 mai : essais libres 3 et qualifications à partir de 16 heures

28 mai : course à partir de 15 heures

Grand Prix d'Espagne (du 2 au 4 juin à Barcelone)

2 juin : essais libres 1 et 2

3 juin : essais libres 3 et qualifications à partir de 16 heures

4 juin : course à partir de 15 heures

Grand Prix du Canada (du 16 au 18 juin à Montréal)

16 juin : essais libres 1 et 2

17 juin : essais libres 3 et qualifications à partir de 22 heures

18 juin : course à partir de 20 heures

Grand Prix d'Autriche (du 30 juin au 2 juillet au Red Bull Ring)

30 juin : essais libres 1 puis qualifications à partir de 17 heures

1er juillet : essais libres 2 et course sprint à partir de 16 heures 30

2 juillet : course à partir de 17 heures

Grand Prix de Grande-Bretagne (du 7 au 9 juillet à Silverstone)

7 juillet : essais libres 1 et 2

8 juillet : essais libres 3 et qualifications à partir de 16 heures

9 juillet : course à partir de 16 heures

Grand Prix de Hongrie (du 21 au 23 juillet au Hungaroring)

21 juillet : essais libres 1 et 2

22 juillet : essais libres 3 et qualifications à partir de 16 heures

23 juillet : course à partir de 15 heures

Grand Prix de Belgique (du 28 au 30 juillet à Spa-Francorchamps)

28 juillet : essais libres 1 et qualifications à partir de 17 heures

29 juillet : essais libres 2 et course sprint à partir de 16 heures 30

30 juillet : course à partir de 15 heures

Grand Prix des Pays-Bas (du 25 au 27 août à Zandvoort)

25 août : essais libres 1 et 2

26 août : essais libres 3 et qualifications à partir de 15 heures

27 août : course à partir de 15 heures

Grand Prix d'Italie (du 1er au 3 septembre à Monza)

1er septembre : essais libres 1 et 2

2 septembre : essais libres 3 et qualifications à partir de 16 heures

3 septembre : course à partir de 15 heures

Grand Prix de Singapour (du 15 au 17 septembre à Marina Bay)

15 septembre : essais libres 1 et 2

16 septembre : essais libres 3 et qualifications à partir de 15 heures

17 septembre : course à partir de 14 heures

Grand Prix du Japon (du 22 au 24 septembre à Suzuka)

22 septembre : essais libres 1 et 2

23 septembre : essais libres 3 et qualifications à partir de 8 heures

24 septembre : course à partir de 7 heures

Grand Prix du Qatar (du 6 au 8 octobre à Lusail)

6 octobre : essais libres 1 et qualifications à partir de 16 heures

7 octobre : essais libres 2 et course sprint à partir de 16 heures 30

8 octobre : course à partir de 16 heures

Grand Prix des États-Unis (du 20 au 22 octobre à Austin)

20 octobre : essais libres 1 et qualifications à partir de 23 heures

21 octobre : essais libres et course sprint à partir de minuit

22 octobre : course à partir de 21 heures

Grand Prix du Mexique (du 27 au 29 octobre à Mexico)

27 octobre : essais libres 1 et 2

28 octobre : essais libres 3 et qualifications à partir de 23 heures

29 octobre : course à partir de 21 heures

Grand Prix du Brésil (du 3 au 5 novembre à Sao Paulo)

3 novembre : essais libres 1 qualifications à partir de 19 heures

4 novembre : essais libres 2 et course sprint à partir de 19 heures 30

5 novembre : course à partir de 18 heures

Grand Prix de Las Vegas (du 17 au 19 novembre à Las Vegas)

17 novembre : essais libres 1 et 2

18 novembre : essais libres 3 et qualifications à partir de 9 heures

19 novembre : course à partir de 7 heures

Grand Prix d'Abou Dhabi (du 24 au 26 novembre à Yas Marina)

24 novembre : essais libres 1 et 2

25 novembre : essais libres 3 et qualifications à partir de 15 heures

26 novembre : course à partir de 14 heures

Diffusion audiovisuelle

L’intégralité des grands Prix seront à retrouver sur Canal+ . Les essais libres et les qualifications seront également retransmis sur la chaîne cryptée. Europe 1 vous fera aussi suivre cette saison et diffusera les résultats de la saison de Formule 1 course par course.