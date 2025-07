Formule 1 : Lando Norris en pole position du Grand Prix de Spa-Francorchamps, déception pour Lewis Hamilton, 16e sur la grille

Pour le treizième Grand Prix de la saison de Formule 1, les deux voitures de l'écurie McLaren seront sur la première ligne, Lando Norris ayant supplanté son coéquipier Oscar Piastri. Si le Français Isack Hadjar s'élancera de la 8e position, le Britannique Lewis Hamilton a échoué à franchir la Q1 et partira 16e

Il risque d'y avoir du spectacle, ce dimanche, sur le circuit de Spa-Francorchamps pour le treizième Grand Prix de Formule 1 de la saison. En cause, un fort risque de pluie qui pourrait mettre à mal la stratégie des écuries. Avant ça, McLaren s'est assuré la première grille durant les qualifications.

Isack Hadjar s'élancera 8e

Le Britannique Lando Norris a arraché la pôle en Q3 face à son coéquipier Oscar Piastri. Les deux hommes, à la lutte pour le titre de champion du monde, chercheront à tout prix une victoire en Belgique.

"Tout va pour le mieux, mon travail aujourd'hui, c'était d'être sur la piste. Donc, je suis heureux pour le moment, mais j'ai encore une longue course devant moi et beaucoup de défis, surtout s'il fait froid", a déclaré le poleman au micro de Canal+.

Le Monégasque Charles Leclerc s'est adjugé la troisième place au nez et à la barbe de Max Verstappen, vainqueur un peu plus tôt de la course sprint. Alexander Albon a réalisé un magnifique tour de piste et partira 5ème, juste devant George Russell et Yuki Tsunoda. Le top 10 de la grille est complété par trois novices : le Français Isack Hadjar, Liam Lawson et Gabriel Bortoletto.

Mais la grosse surprise de ces qualifications, c'est la triste 16e place du septuple champion du monde, Lewis Hamilton, qui ne peut s'en prendre qu'à lui-même. "C'est une nouvelle erreur de ma part, je suis sorti large en dehors de la piste. Marquer des points ne sera pas impossible, mais ce sera difficile. Je m'excuse auprès de toute l'équipe", s'est-il lamenté dans le paddock.

Une mission compliquée pour l'ancien pilote Mercedes qui pourra peut-être compter sur la pluie pour rebattre les cartes.