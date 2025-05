Formule 1 : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le Grand Prix de Monaco ?

C'est l'une des courses les plus attendues et les plus prestigieuses du calendrier de la Formule 1. Cette semaine, le paddock se rend à Monaco pour le huitième rendez-vous de la saison. Si les deux McLaren restent en tête du championnat pilote et constructeur, la victoire de Max Verstappen à Imola la semaine dernière a peut-être rebattu les cartes.

Qui succèdera à Charles Leclerc au palmarès du Grand Prix de Monaco ? Cette semaine, la Formule 1 s'installe dans la principauté pour disputer la huitième course de la saison. Dans les rues étroites du Rocher, l'exercice de la qualification sera très importante tant il est difficile de dépasser sur ce tracé. Mais une nouveauté a été instaurée cette année, deux arrêts au stand obligatoires pour tous les pilotes pour rendre la course plus spectaculaire.

Leclerc peut-il de nouveau s'imposer à domicile ?

Sur la piste, le Grand Prix d'Imola a peut-être rebattu les cartes. Si les McLaren faisaient office de favoris au départ, Max Verstappen s'est finalement imposé pour la quatrième année de suite sur le circuit italien. Une course qu'il a pleinement maîtrisée, la Safety Car ne l'a pas empêché de s'envoler de nouveau à la relance. Une performance qui donne de la force à l'écurie autrichienne qui était en mal de résultat depuis le début de la saison.

Mais McLaren ne s'avoue pas vaincu pour autant. L'écurie britannique espère performer dans la principauté, lieu où elle ne s'est plus imposée depuis... 2008 avec la victoire de Lewis Hamilton, année de son premier titre mondial. Oscar Piastri et Lando Norris pourront compter sur une monoplace qui peut s'adapter rapidement à chaque circuit grâce à son appui aérodynamique. McLaren sera encore l'écurie à suivre ce week-end.

Imola avait mal débuté pour Ferrari, mais en course, il y avait du mieux pour Ferrari. Parti 12e, Lewis Hamilton finit au pied du podium (4e), quand Charles Leclerc, 11e au départ, est parvenu à accrocher la 6e place. La monoplace avait du rythme et remontait bien dans le peloton. Un résultat positif donc, mais Charles Leclerc a déclaré en interview qu'il n'était pas optimiste pour Monaco. Le Monégasque parviendra-t-il à réitérer l'exploit de la saison dernière ? Pour mettre toutes ses chances de son côté, la Scuderia a décidé de réutiliser l'aileron arrière de la monoplace de l'année dernière ce week-end.

Enfin, Mercedes sort d'un week-end difficile en Italie. Andrea Kimi Antonelli a été contraint à l'abandon en course et aussi bien la monoplace de l'Italien que celle de George Russell avaient des difficultés avec la température des pneumatiques. À Monaco, les Flèches d'argent comptent sur leur vitesse et sur les qualifications, un de leurs points forts selon les propres mots de Toto Wolff, le directeur de l'équipe, pour faire un bon résultat.

La course débutera à 15 heures ce dimanche

Ce week-end de Grand Prix à Monaco débutera ce vendredi par deux séances d'essais libres. La première dès 13h30 et la deuxième à partir de 17h, des séances qui seront à suivre sur Canal+ Sport. Samedi, la troisième et dernière séance d'essais commencera à 12h30. À 16 heures, début des qualifications dans les rues de la principauté, des événements à voir encore une fois sur Canal+ Sport.

Dimanche, les abonnés Canal pour suivre la mise en grille de ce Grand Prix à partir de 13h55 pour avoir les dernières informations avant le départ sur Canal+ Sport 360. Les feux s'éteindront sur le circuit à 15 heures, une course à suivre sur Canal+. Il faudra ensuite rebasculer sur Canal+ Sport 360 pour voir le podium et Formula One, le magazine qui débriefe la course.