Formule 1 : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le Grand Prix d'Espagne 2025 ?

Après le faste et le glamour de Monaco, la Formule 1 se déplace sur le circuit de Barcelone pour le Grand Prix d'Espagne, neuvième rendez-vous du championnat du monde. Vainqueur dans les rues de la Principauté, Lando Norris est bien revenu au classement des pilotes et talonne désormais son coéquipier, Oscar Piastri.

Nouveau week-end de course pour la Formule 1. Le paddock se déplace sur le circuit de Barcelone pour le Grand Prix d'Espagne, neuvième manche du championnat du monde. Si les McLaren continuent d'être favoris pour les deux titres, une nouvelle directive de la FIA, la TD018 sur la flexibilité des éléments aérodynamiques des monoplaces, pourrait faire basculer cette saison.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Avec cette directive, la Fédération internationale de l'automobile souhaite que les écuries ne puissent plus utiliser des éléments qui se déforment à haute vitesse pour avoir plus d'appui, McLaren semblait profiter de ces éléments. La FIA vérifiera donc la rigidité de chaque aileron de chaque monoplace.

Verstappen contre les McLaren, Ferrari revient sur Mercedes

Une directive qui ne changera rien pour McLaren, selon les mots du patron de l'écurie, Zak Brown. À Barcelone, Oscar Piastri et Lando Norris seront les pilotes à suivre pour la victoire finale. Avec sa victoire à Monaco, Norris est revenu à trois points de son coéquipier, leader du championnat pilote. Un résultat qui lui aura sans doute apporter un boost de confiance, lui qui semblait en avoir besoin ces dernières semaines tant Oscar Piastri semblait dominer sur la piste.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Mais lors de la course, à Barcelone, les deux monoplaces orange devront se méfier encore et toujours de Max Verstappen. Le quadruple champion du monde est très performant sur ce tracé, terre de sa première victoire en Grand Prix en 2016, avec un total de quatre victoires en carrière. De plus, c'est un circuit qui est adapté aux qualités de la voiture autrichienne.

Ce week-end, Mercedes voudra se rattraper. Les deux dernières courses ont été très difficiles pour l'écurie dirigée par Toto Wolff. À Imola, seul George Russell avait fini la course, à la septième place, Kimi Antonelli avait été contraint à l'abandon, tandis qu'à Monaco, les deux monoplaces ont terminé en dehors des points après des qualifications à oublier (14e et 15e au départ) et qui avaient conditionné leur course.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

D'autant que Ferrari est revenu qu'à un point au classement des constructeurs après un week-end satisfaisant en Principauté. Charles Leclerc a terminé à la deuxième place, cinquième du côté de Lewis Hamilton. Du mieux pour la Scuderia qui connaît un début de saison plus difficile qu'imaginer. À Barcelone, Ferrari devra trouver les bons réglages pour, pourquoi pas, s'offrir sa première victoire de la saison.

Départ du Grand Prix à 15 heures dimanche

Ce week-end à Barcelone débutera ce vendredi 30 mai avec les deux premières séances d'essais libres. Les essais libres 1 auront lieux entre 13h30 et 14h30, et la deuxième entre 17 heures et 18 heures. Des séances qui seront à suivre sur Canal + Sport. Le samedi 31 mai, la troisième séance d'essais débutera à 16h pour une durée d'une heure, sur Canal + Sport.

La suite après cette publicité

Enfin, les choses sérieuses commenceront avec les qualifications pour le Grand Prix d'Espagne qui démarreront à 16 heures, toujours sur Canal + Sport. Dimanche, les abonnés de Canal + pourront suivre La Grille à partir de 13h55 pour connaître les dernières informations avant le départ, qui aura lieu à 15h. À 17 heures, le magazine Formula One reviendra sur la course et vous pourrez entendre les premières réactions des pilotes et des responsables des écuries.