Formule 1 : Max Verstappen s'impose à Imola lors du Grand Prix d'Emilie-Romagne

Devant les nombreux tifosis de Ferrari, c'est l'inévitable Max Verstappen qui a remporté le Grand Prix d'Emilie-Romagne. Sur la piégeuse piste d'Imola, le Néerlandais a pris les commandes au premier virage avant de gérer les rebondissements de cette course. Il devance Lando Norris et Oscar Piastri, pilotes McLaren.

Pour le 400e Grand Prix de Red Bull, Max Verstappen s'est imposé à Imola. Le pilote Red Bull, déjà victorieux ici même en 2021,2022 et 2024, a pris la tête de la course au premier tour en surprenant le poleman Oscar Piastri. Le Néerlandais devance à la fin Lando Norris et le jeune Australien.

Le champion du monde en titre a remporté sa deuxième course la saison après le Grand Prix du Japon en avril. Il en profite pour grappiller son retard au championnat sur les deux pilotes McLaren. Oscar Piastri reste le leader avec 13 points d'avance sur Lando Norris.

Un Grand Prix marqué par la ferveur italienne

Le public italien était présent pour assister au premier GP européen de la saison. Les tifosis de Ferrari se sont crus à rêver d'un podium pour Lewis Hamilton, mais le pilote Ferrari a échoué à la quatrième place. Le deuxième pilote Ferrari, Charles Leclerc, termine sixième, mais il est sous le coup d'une pénalité.

Du côté des pilotes français, le rookie Isack Hadjar a de nouveau prouvé son talent en terminant à la 9e place. Une belle place finale face aux capacités techniques de sa Racing Bulls. Pierre Gasly a vu sa course partir en fumée dans une attaque risquée en début de course sur Charles Leclerc. Après avoir perdu cinq positions précocement, le leader d'Alpine a coupé la ligne d'arrivée en 13e position. Douche froide pour Esteban Ocon, le pilote d'Haas a dû abandonner pour un problème technique durant le premier tiers de la course.