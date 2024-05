Football : Zidane, Gourcuff et Dugarry à Bordeaux pour fêter le centenaire du stade Chaban-Delmas

Du beau monde pour les 100 ans. Ce mardi, à 20h, le stade Chaban-Delmas de Bordeaux, anciennement Parc Lescure, va célébrer son centenaire en recevant des invités de marque. À l'initiative du maire de la ville Pierre Hurmic, l'enceinte historique du Football Club des Girondins de Bordeaux (FCGB) va accueillir une rencontre de prestige opposant le Variétés Club de France à une équipe composée des anciens joueurs du FCGB.

Les grands anciens des Girondins ont tous répondu présents, en particulier Zinédine Zidane. L’icône s’est révélée avec le maillot marine et blanc et a joué pendant 4 ans. Zizou a également connu sa première sélection en équipe de France dans ce stade Chaban-Delmas il y a près de 30 ans, le 17 août 1994, en inscrivant un doublé en match amical face à la République Tchèque.

"Le stade Chaban-Delmas, c’est une histoire de vie"

Zidane sera accompagné par Bixente Lizarazu, Christophe Dugarry, Marius Trésor, Yohan Gourcuff et bien sûr Alain Giresse, 71 ans, qui a joué la bagatelle de 520 matchs durant 16 saisons à Bordeaux, un record. Ce stade qui lui rappelle beaucoup de souvenirs. "Pour moi c’est une histoire de vie. C’est ce stade gamin qui me faisait rêver et plus tard. Dans cette enceinte, j’ai connu les plus grands moments de ma carrière aux Girondins", se souvient Alain Giresse, légende des Girondins de Bordeaux et consultant Football d’Europe 1.

Le coup d’envoi donné par le fils de Jacques Chaban Delmas, l’ancien Maire de Bordeaux

Le fils de Jacques Chaban Delmas, maire de Bordeaux pendant 47 ans, Jean-Jacques Chaban-Delmas donnera le coup d’envoi de ce match anniversaire avec Pierre Hurmic. L’actuel maire de la ville est très attaché à cette enceinte, classé monument historique en 2022. "Le stade Chaban-Delmas, c’est beaucoup plus qu’un stade, c’est un trésor architectural, un trésor patrimonial, un trésor sentimental", insiste-t-il.

Et preuve de l’attachement des Bordelais au stade Chaban Delmas, ils seront 33.000 dans les travées ce mardi soir pour ce match au profit du Secours Populaire et de la Fondation Abbé Pierre.