La Sélection Nationale des prêtres affronte le Variétés Club de France pour un match unique au monde

Un an après son pèlerinage à Rome, l’équipe du président Karl Olive et de Jacques Vendroux le manager général, organise un match hors norme au stade Léo Lagrange de Poissy, le dimanche 5 mai à 15 heures. La Sélection Nationale des prêtres aux couleurs d’Holy Games affrontera le Variétés Club de France.

Dans une rencontre aux colorations interreligieuses, l’équipe du Variétés Club de France sera renforcée par la présence de Monseigneur Emmanuel Gobilliard, évêque de Digne et représentant du Pape pour les Jeux, Haïm Korsia, grand rabbin de France, de Mohamed Ahsaini, imam de la mosquée d’Ivry et d’Amos Ngoua Mouri, pasteur de l’église protestante de Clamart. Le match sera arbitré par Mgr Lebrun, évêque de Rouen et ancien arbitre professionnel.

La Sélection Nationale des prêtres sera composée de 23 joueurs dont d’anciens professionnels. L’équipe coachée par le Père Bertrand Cherrier ancien des Girondins de Bordeaux, accueillera en son sein le pasteur anglican Jean-Luc Sergent, accompagnateur spirituel d’Olivier Giroud. Pour rappel, Holy Games est la mobilisation de l’Eglise catholique pour accompagner le monde du sport et les grands événements sportifs.

Inscrivez-vous pour assister à la rencontre

Le rendez-vous général sera à 12 heures, et la rencontre débutera à 15 heures. Une prière commune sera célébrée par les quatre représentants des religions à 14h50 sur le terrain, en hommage aux victimes du drame de Furiani. La rencontre sera diffusée en direct de la chaîne de télévision KTO. L’entrée sera gratuite, mais sur inscription ici : https://my.weezevent.com/match-variete-club-de-france-selection-nationale-des-pretres