Un match organisé entre des anciens Girondins et le Variétés Club de France pour les 100 ans du stade Chaban-Delmas

Un stade mythique va fêter son centième anniversaire. Le jeudi 4 avril prochain à 19h, le stade Chaban-Delmas de Bordeaux, anciennement Parc Lescure, va célébrer son centenaire en recevant des invités de marque. À l'initiative du maire de la ville Pierre Hurmic, l'enceinte historique du Football Club des Girondins de Bordeaux (FCGB) va accueillir une rencontre de prestige opposant le Variétés Club de France à une équipe composée des anciens joueurs du FCGB. Cette dernière sera coachée par une icône du club, en la personne d'Alain Giresse. Avec 182 buts inscrits en 592 rencontres, l'ancien milieu de terrain demeure le meilleur buteur de l'histoire du club bordelais.

Hier à Bordeaux, @jvendroux7 avec Alain Giresse, Marius Trésor. Et si on organisait le 100e anniversaire du stade Chaban-Delmas, jeudi 4 avril 19h entre les anciens @girondins/@VarietesCF. Collaboration de @Bordeaux, @KARLOLIVE, @TomRocheteau, @PierreHurmic, Thomas Jacquemier... pic.twitter.com/YI1Tbiddyc — Europe 1 Sport (@Europe1Sport1) November 22, 2023

Du football au rugby

Inauguré le 30 mars 1924, cette mythique enceinte a connu plusieurs noms, plusieurs propriétaires et plusieurs résidents. D'abord appelé "Parc des sports" jusqu'en 1938, puis "Parc Lescure" jusqu'en 2001, le stade sera finalement baptisé en l'honneur de Jacques Chaban-Delmas, maire de Bordeaux de 1947 à 1997.

De 1958 à 2015, l'arène va devenir le stade officiel des Girondins de Bordeaux avant leur déménagement récent au Matmut Atlantique. Depuis, ce sont les joueurs de rugby de l'Union Bordeaux Bègles qui en ont fait leur antre. Depuis son ouverture, le stade a aussi accueilli plusieurs événements internationaux comme deux matchs de la Coupe du monde de football en 1938, six rencontres du Mondial de 1998 et six matchs de Coupe du monde de rugby en 1999 et 2007.