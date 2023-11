Football : Warren Zaïre-Emery «certainement» absent «plusieurs semaines», selon Didier Deschamps

Le jeune milieu de terrain des Bleus et du Paris SG, Warren Zaïre-Emery, touché samedi soir à une cheville lors du match contre Gibraltar (14-0), sera "certainement" absent "plusieurs semaines", a indiqué dimanche le sélectionneur Didier Deschamps.

Sans surprise au regard de la gravité de cette blessure à la cheville droite, le Parisien, qui a honoré sa première sélection et inscrit son premier but avec les Bleus, à 17 ans seulement, a quitté l'équipe de France et ne participera pas à la rencontre en Grèce mardi, a annoncé la Fédération française de football (FFF) dans un communiqué. S'il est remis "à la disposition de son club", a précisé la "3F", le PSG devrait être privé de ses services pour les prochaines rencontres de L1 et pour le match crucial de Ligue des champions face à Newcastle, le 28 novembre, voire celui à Dortmund, le 13 décembre.

"Le point noir" du match

En dépit de l'absence de fracture, "ça reste une blessure importante qui va demander certainement (...) plusieurs semaines", a en effet déclaré Didier Deschamps lors de l'émission dominicale Telefoot, sur TF1. "Donc, oui, c'était le point noir et l'inquiétude (du match), parce qu'évidemment, sur des matches comme ça, on n'a pas envie de perdre des joueurs. Ça aurait pu être plus grave", a-t-il ajouté.

Pour sa première sélection, Warren Zaïre-Emery a été blessé au moment d'inscrire le troisième but des Bleus, après un gros quart d'heure de jeu, sur un tacle non maîtrisé du défenseur de Gibraltar Ethan Santos, exclu dans la foulée pour ce geste.

Les Bleus, déjà assurés de leur qualification à l'Euro-2024 et même d'être tête de série en vue du tirage au sort, disputeront sans lui un match dénué d'enjeu mardi (20h45, heure de Paris) à Athènes, lors de la dernière journée des éliminatoires.