Football : un contrat record pour Kylian Mbappé au PSG ? Le club dément formellement

Kylian Mbappé a-t-il ratifié le plus gros contrat sportif de l'histoire avec le Paris Saint-Germain ? C'est en tout cas ce qu'a affirmé Le Parisien dimanche, faisant état de sommes absolument colossales proposées au joueur pour le convaincre de prolonger son bail l'été dernier. Un montant de plus de 600 millions d'euros brut sur trois ans est notamment évoqué.

Ce lundi soir, à la veille de la rencontre de Ligue des champions face au Maccabi Haïfa, le PSG a fermement démenti ces informations, critiquant un "article sensationnaliste" et s'estimant une nouvelle fois pointé du doigt quelques heures avant un grand match. Voici deux semaines, le mal-être de Kylian Mbappé et son désir de partir au plus vite du Paris Saint-Germain avaient été révélés juste avant une rencontre face au Benfica Lisbonne.

Une situation paradoxale pour Mbappé

Une nouvelle fois, l'entraîneur Christophe Galtier a dû monter au créneau. "Malheureusement, il est sorti encore quelque chose. Là, au moins, on aura le privilège de ne pas être surpris demain matin quand on va se lever, quoique… En tout cas, on va rester concentré sur le jeu et sur l'importance de la victoire que nous devons obtenir demain soir face à Haïfa", a-t-il déclaré.

Le PSG jouera mardi soir un match capital pour la qualification en huitième de finale de cette Ligue des champions et la première place du groupe. Une place déjà occupée dans l'effectif par Kylian Mbappé, à en croire les informations du Parisien, avec ce contrat de trois saisons et 630 millions d'euros brut à la clé, le champion du monde français aurait signé l'engagement le plus pharaonique de toute l'histoire du sport, loin devant Lionel Messi et Neymar.

Et ces révélations, même démenties, placent le joueur face à sa situation paradoxale. Son entourage le décrit déçu par les promesses sportives non tenues du PSG mais ses émoluments rendent ses complaintes difficilement audibles. Entre Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain, le feuilleton n'est pas près de prendre fin.