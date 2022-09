Ligue des champions : dans la douleur, le PSG s'impose sur le terrain du Maccabi Haïfa

Ça passe pour le PSG. Vainqueurs 3-1 sur la pelouse du Maccabi Haïfa ce mercredi en Ligue des champions, les hommes de Christophe Galtier signent un deuxième succès en deux matchs dans cette compétition. Menés au score, les Parisiens ont dû s'employer pour écarter une valeureuse formation israélienne portée par une ambiance incandescente.

En première période, ce sont bien les locaux qui ouvrent le score par l'intermédiaire de Tjaronn Chery, à la réception d'un excellent centre de Dolev Haziza. Malmenés, les Parisiens ont dû s'en remettre à leur trio magique pour se sortir de l'ornière. A la 37e minute, Kylian Mbappé élimine son vis-à-vis dans la surface avant d'adresser un centre en retrait, effleuré par un défenseur du Maccabi Haïfa. Le ballon revient alors dans les pieds de Messi qui n'a plus qu'à tromper le gardien pour remettre les deux équipes à égalité.

La "MNM" fait la différence

Au retour des vestiaires, les hommes de Christophe Galtier montent en puissance mais restent vulnérables en contre. Il a fallu tout le talent du duo Messi/Mbappé pour permettre aux Parisiens de forcer la décision. A la 69e minute, l'Argentin lance en profondeur le Français qui trompe le portier adverse d'une frappe du pied droit dans le petit filet opposé.

A cet instant, le PSG récupère enfin la mainmise sur la rencontre et parviennent à contrôler les débats. Ils iront même jusqu'à inscrire un troisième but à la 88e minute grâce à Neymar, magnifiquement servi par Marco Verratti. Le score n'évoluera plus et le PSG assure l'essentiel avec cette deuxième victoire. Dans trois semaines, ils seront opposés au Benfica Lisbonne, tombeur de la Juventus Turin ce mercredi (1-2).