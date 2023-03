Résilier son contrat en trois clics, cela sera bientôt possible

À partir du 1er juin 2023, il sera possible de résilier en ligne son contrat auto, son assurance habitation ou sa mutuelle. Attention, ce nouveau dispositif sera réservé aux assurances qui offrent un service de souscription en ligne au moment de la résiliation.

Un gain de temps et d’argent

Dorénavant, il suffira de se connecter sur le site internet de l'assurance et de cliquer sur "résilier votre contrat". Fini les courriers recommandés, ou les appels répétés au service client : cette nouvelle offre fera gagner du temps et de l’argent, explique Olivier Gayraud, juriste à l’association CLCV. "Elle vise ces cas là où le consommateur n’a pas fait le nécessaire pour résilier son contrat et il continue à payer tout simplement par négligence", précise-t-il.

Assurer la continuité de service

Attention : si vous êtes engagé sur un an, vous devrez toujours payer des frais de résiliation la première année. Par ailleurs, rompre son contrat soi-même n’est pas toujours une bonne idée. "Si votre ancienne compagnie d’assurance vous dit : je ne vous assure plus à partir de demain 15 heures, et que la nouvelle ne prend la suite que demain à 20 heures, vous avez quand même plusieurs heures où vous n’êtes pas couverts. La meilleure manière de pouvoir éviter ça, c’est de sélectionner votre nouvel assureur, et de lui demander de faire les démarches directement auprès de l’ancien assureur", souligne Olivier Gayraud.

En tout cas ce nouveau dispositif pourrait intéresser de nombreux Français : 97% d’entre eux détiennent au moins un contrat d’assurance.