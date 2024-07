Football : relégués en National, les Girondins de Bordeaux en mode survie

C’est une longue agonie pour ce monument du football français. Après avoir été relégué en Ligue 2, les Girondins de Bordeaux vont repartir au mieux en 3e division la saison prochaine. Les dirigeants bordelais n’ont pas réussi à se mettre d’accord avec un potentiel repreneur, le groupe américain Fenways sports, propriétaire du club anglais de Liverpool. Il manque aujourd’hui 40 millions d’euros pour assainir les comptes.

Des supporters bordelais dépités

Bordeaux est donc relégué en National, du jamais vu dans l’histoire de ce club plus que centenaire. Orlando, supporter des Girondins depuis plus de 40 ans est dépité : "On est tous abattu mais c’est mieux de repartir à zéro. C’est plus simple que de galérer en Ligue 2. Beaucoup de supporters d’autres grands clubs comme Lille et Saint-Étienne nous apportent leur soutien et cela fait chaud au cœur. J’espère que l’on remontera et que l’on reviendra en Ligue 1."

Alain Giresse évoque "une grande tristesse"

Depuis la vente des Girondins par M6 il y a six ans, ce club mythique, six fois champion de France où a brillé notamment Zinedine Zidane, Jean Tigana, ou encore Bixente Lizarazu, est en grande souffrance. Bordeaux végétait en Ligue 2 depuis deux saisons, loin des ambitions naturelles d’un club aussi important.

Un déclin qui fait beaucoup de peine au légendaire et consultant d’Europe 1 Alain Giresse, qui a joué 520 matches avec le maillot marine et blanc. "Cela a été une lente et douce descente aux enfers. De me dire que ce club va être rayé de la carte et repartir à zéro... Non ! Comme beaucoup de fans girondins que j’ai au téléphone régulièrement, on garde espoir d’un avenir meilleur pour le club", partage-t-il.

Au mieux la 3e division, au pire, la mort du club

Mais le club bordelais qui est en cessation de paiement est loin d’être sauvé. Il devra d’abord convaincre la Direction nationale de contrôle de gestion qu’il a les reins solides pour repartir en 3e division, ce qui n’a rien d’évident quand on regarde les comptes qui sont dans le rouge depuis de nombreux mois.

Le propriétaire Gérard Lopes, qui a investi plusieurs dizaines de millions d’euros de sa poche, n’a pas l’intention, pour le moment, de remettre au pot et privilégie la vente depuis un moment. Par conséquent, les Girondins devraient se tourner vers le tribunal de commerce pour espérer un redressement judiciaire plutôt qu’une liquidation pure et simple, synonyme de mort du club.