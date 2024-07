Football : les Girondins de Bordeaux renoncent à leur appel contre leur rétrogradation en 3e division

Les Girondins de Bordeaux, sextuples champions de France, ont annoncé mardi renoncer à leur appel contre leur rétrogradation administrative en National (3e division), faute d'accord avec le groupe américain Fenway Sports Group pour un rachat du club.

"Alors que des discussions avaient repris ces derniers jours, les représentants de FSG ont indiqué hier lundi 22 juillet au FC Girondins de Bordeaux et à son actionnaire leur volonté de ne pas y donner suite malgré les assurances apportées par différentes parties prenantes", indiquent dans un communiqué les Girondins.

"Le FC Girondins de Bordeaux accepte la sanction de rétrogradation au sein du Championnat de National 1"

Faute "d'éléments nouveaux", le club "s'est désisté de l'appel interjeté à l'encontre de la décision de la DNCG (Direction nationale du contrôle de gestion)" prononcée le 9 juillet, en raison des difficultés du club qui cherchait 40 millions d'euros pour assainir ses comptes et boucler son budget 2024-2025 en L2, ajoutent-ils. "En conséquence, le FC Girondins de Bordeaux accepte la sanction de rétrogradation administrative au sein du Championnat de National 1 pour la saison 2024/2025 et sera à nouveau convoqué pour présenter son budget devant la DNCG", déclarent encore les Girondins.

Le club, où ont brillé Alain Giresse, Jean Tigana, Zinédine Zidane ou encore Bixente Lizarazu, n'était jamais descendu aussi bas depuis l'acquisition du statut professionnel en 1937, même s'il marche sur un fil depuis des années, en raison de difficultés financières chroniques. Déjà rétrogradé administrativement en 2021 (de L1 à L2) et en 2022 (de L2 à National), il avait été repêché in extremis.

C'était encore le scénario espéré le 9 juillet, mais Fenway Sports Group, propriétaire notamment de Liverpool, a jeté l'éponge une première fois en début de semaine dernière, puis une seconde lundi, malgré un geste de la Métropole bordelaise. Cette dernière, propriétaire du stade Matmut Atlantique, s'est engagée à soumettre à ses élus "un abandon de créance et une nouvelle proposition de loyer (du stade), plus adaptée à la Ligue 2", avec une somme réduite à 600.000 euros par an contre 4,7 millions aujourd'hui, selon l'entourage du club.

Mais la perspective de devoir attendre ce vote en septembre a semble-t-il refroidi les "avocats frileux" du groupe américain, propriétaire de Liverpool, selon une source proche des Girondins. En cessation de paiement, le club va désormais se tourner vers le tribunal de commerce, a-t-on indiqué de source proche des Girondins, avec l'espoir que l'instance privilégie le redressement judiciaire à une liquidation pure et simple.