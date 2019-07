Football : Patrice Evra annonce la fin de sa carrière de joueur

"Ma carrière en tant que joueur de football est officiellement achevée", a annoncé Patrice Evra, 38 ans, ex-défenseur international passé notamment par la Juventus et Manchester United, lundi au quotidien sportif Gazzetta dello Sport. Celui qui portait jusqu'ici le maillot de West Ham a cependant précisé qu'il pensait poursuivre sa carrière dans le football, en tant qu'entraîneur cette fois-ci.

"J'avais débuté en 2013 le cours pour la licence de l'UEFA B comme entraîneur, maintenant je veux le terminer pour passer à l'UEFA A. En d'autres termes, dans un an et demi je serai prêt à diriger une équipe", a-t-il ajouté. Patrice Evra a par ailleurs rappelé ce qu'avait dit son ex-entraîneur à Manchester United, le célèbre Sir Alex Ferguson. "Il avait prédit que deux de ses joueurs deviendraient des entraîneurs de haut niveau : Ryan Giggs", actuel sélectionneur du pays de Galles, "et Pat Evra", a ajouté le joueur en parlant de lui à la 3e personne. "Sir Alex, je le considère d'ailleurs comme un père. Il m'a accepté tel que je suis, parfois leader, parfois arrogant."

Un solide palmarès mais une fin de carrière heurtée

Patrice Evra présente un solide palmarès : cinq championnats d'Angleterre, deux d'Italie, cinq finales de Ligue des champions dont une gagnée en 2008 avec Manchester United, entre autres. Mais sa carrière s'est terminée sur des dérapages, comme ce coup de pied asséné à un fan de Marseille, dont il portait les couleurs en novembre 2017.

Patrice Evra avait même fait l'objet d'une enquête pour "injures à caractère homophobe" en avril pour ses insultes sur les réseaux sociaux contre le PSG, ses fans et Jérôme Rothen, ancien joueur parisien, après la défaite des Parisiens contre son ancien club de Manchester United en Ligue des champions.