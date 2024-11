Peu épargné par les blessures depuis 2020, et les affaires juridiques mêlant famille et amis depuis l'été 2022, pour lesquelles six de ses proches sont jugés à partir de ce mardi, la carrière de Paul Pogba a pris un tout autre tournant le 11 septembre 2023. Ce jour-là, l’agence antidopage italienne (NADO) fait une révélation particulièrement problématique : le Français a été testé positif à la substance dopante DHEA, le 20 août 2023, lors de la première journée de la saison 2023-2024 de Série A. La suite ressemble à une lente descente aux enfers : mis à l'arrêt à titre conservatoire, l'international français est finalement suspendu pendant quatre ans.

Alors que le milieu de terrain clame son innocence en criant à l'injustice et tente par tous les moyens de faire entendre sa version des faits, le Tribunal administratif du Sport (TAS) annonce finalement, le vendredi 4 octobre 2024, la réduction de sa sanction à 18 mois. "Enfin, le cauchemar est terminé", réagit alors l'ancien joueur de Manchester United. "Suite à la décision du TAS, je peux maintenant envisager le jour où je pourrai à nouveau poursuivre mes rêves", poursuit-il. L'objectif est clair : retrouver les terrains.

Quel niveau pour la Pioche ?

Reste que Paul Pogba se retrouve désormais sans club et une vraie interrogation persiste sur son niveau physique. Malgré la réduction de sa suspension et un retour possible sur les terrains à compter de mars 2025, son contrat avec la Juventus Turin a été résilié après un accord entre les deux parties. Pas étonnant pour un joueur qui n'a joué que 12 matchs toutes compétitions confondues en deux saisons et demi, et ce, malgré un salaire de 11 millions par an. D'autant que la Vieille Dame a, cette année, commencé un nouveau cycle avec Thiago Motta à sa tête et une nouvelle stratégie axée sur la jeunesse. Mais la Pioche aurait aussi pu jouer un rôle de mentor pour encadrer une équipe en manque d'expérience sur la scène européenne.

À moins que son état physique ait été jugé incompatible avec le haut niveau... Car même si son talent balle aux pieds, son intelligence tactique, et sa vista n'ont sûrement pas disparu, il faut dire que depuis quatre ans, le milieu de terrain collectionne les blessures. Malléole, ischio-jambiers, mollet, grave blessure au genou... Tout y passe. Cette fragilité croissante, additionnée à son absence des terrains depuis sa suspension, ne plaide pas en faveur d'un retour au premier plan du joueur qui fêtera bientôt ses 32 ans. Autre aspect crucial pour espérer redevenir le joueur qu'il était : le mental. Entre les affaires extra-sportives dans lesquelles il est englué et sa mise à l'écart sportive, il va falloir un important travail psychologique pour retrouver un état d'esprit compatible avec le très haut niveau.

Malgré cela, son nom a été évoqué par la presse italienne pour certaines destinations, certes un peu plus exotiques. La Gazzetta dello Sport a par exemple récemment évoqué la possibilité pour Pogba de rejoindre les États-Unis et la MLS, où plusieurs écuries l’auraient approché, et où évoluent Hugo Lloris, Olivier Giroud ou encore Lionel Messi. Autre piste, certainement la plus attractive financièrement, avec un départ vers le nouvel eldorado et l'Arabie saoudite. Reste qu'un départ du Vieux continent acterait sans aucun doute la fin de son aventure avec les Bleus, chose que la Pioche n'est peut-être pas encore prête à accepter. Reste enfin le rêve d'un dernier défi européen.