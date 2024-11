Équipe de France : comment expliquer la nouvelle absence de Kylian Mbappé dans la liste de Didier Deschamps ?

Didier Deschamps a été évasif lorsque les journalistes lui ont demandé en conférence de presse ce jeudi au siège de la Fédération française de football les raisons de l'absence de Kylian Mbappé : "Parce que c'est mieux comme ça". Si Kylian Mbappé n'a pas été appelé, ce n'est pas en raison de sa virée polémique en Suède : "Les problèmes extras sportifs ne rentrent pas en ligne de compte", précise le sélectionneur et ce n'est pas non plus pour une blessure.

Un capitaine moins écouté

Pour le journaliste d'Europe 1, Jacques Vendroux, l'attaquant français, qui traverse actuellement une mauvaise passe avec des performances sportives en bernes, serait un capitaine moins écouté dans le vestiaire des Bleus : "Mbappé ne fait plus l'unanimité de l'équipe de France de football. Donc, dans l'intérêt supérieur de l'équipe de France, Didier Deschamps reprend la main et a décidé de ne pas le retenir. Il ne faut pas oublier que sans Mbappé, en octobre dernier, l'équipe de France a eu malgré tout de bons résultats", avec deux victoires contre Israël (4-1) et la Belgique (2-1).

Kylian Mbappé va manquer deux rassemblements successifs et cela pose beaucoup de questions pour la suite, explique le consultant football d'Europe 1, Alain Giresse : "Est-ce que Kylian, qui maintenant va se mettre en retrait, est-ce que cela ne va pas, sur le plan personnel, engendre des difficultés ? On peut tout imaginer". Le troisième meilleur buteur des Bleus va tenter de prendre confiance avec le Real Madrid. La prestation de l'attaquant de 25 ans, samedi après-midi, contre Osasuna sera particulièrement surveillée, lui qui a déjà inscrit huit buts cette saison avec le club madrilène.