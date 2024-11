Campus PSG : Novak Djokovic, Jamel Debbouzze... Ces personnalités conviées à son inauguration

Novak Djokovic, Aleksander Ceferin, Nikola Karabatic et d'anciens dirigeants et joueurs figurent parmi la longue liste d'invités à l'inauguration du Campus PSG de Poissy dans les Yvelines jeudi soir, a appris l'AFP auprès du club mercredi. Le Paris SG a investi 300 millions d'euros pour construire un site de 59 hectares doté de 16 terrains de football, regroupant les équipes masculines et féminines de football et le centre de formation. Le centre historique du Camp des loges de Saint-Germain était devenu trop exigu. L'équipe première masculine s'y entraîne depuis le début de la saison 2023-2024, mais l'inauguration officielle du centre est organisée jeudi.

Lors de la soirée de gala présidée par Nasser Al-Khelaïfi, seront invités le tennisman Novak Djokovic, l'humoriste Jamel Debbouze, les anciens joueurs parisiens Pauleta et Javier Pastore ou encore le handballeur tout juste retraité Nikola Karabatic.

D'anciens dirigeants du PSG comme Robin Leproux et Charles Villeneuve seront aussi présents, ainsi que des dirigeants actuels du football comme le président de l'UEFA Aleksander Ceferin et le président de la Fédération française de football Philippe Diallo.