Football : le Lyonnais Toko Ekambi prêté pour la fin de saison à Rennes pour remplacer Terrier

Pour l'international camerounais, champion d'Afrique 2017 souvent prolifique mais qui n'a plus marqué depuis septembre, c'est une occasion de se relancer. Au point mort à Lyon, Karl Toko Ekambi a annoncé rejoindre Rennes en prêt sans option d'achat pour la fin de la saison.

Il n'arrive pas en terre inconnue : il a débuté avec Hamari Traoré au Paris FC, a joué avec Baptiste Santamaria et Flavien Tait à Angers, a croisé Amine Gouiri à Lyon et a disputé le Mondial-2022 avec Christopher Wooh. "On sent beaucoup de complicité entre les joueurs rennais sur le terrain. Tout le monde joue les uns pour les autres et je suis très fier de faire partie de ce projet", a expliqué le joueur cité dans un communiqué par le Stade rennais.

Pisté par le directeur sportif de Rennes

Né à Paris et lancé au Paris FC, Karl Toko Ekambi est passé par Sochaux (L2, 2014-2016) avant de découvrir la L1 à Angers (2016-2018) et de partir à Villarreal, dans le championnat d'Espagne (2018-2020). En janvier 2020, c'est Florian Maurice, actuel directeur sportif de Rennes alors en poste à l'OL, qui l'avait fait venir à Lyon.

"C'est surtout un joueur qui, par saison, marque entre dix et quinze buts. Sa maturité est aussi une valeur ajoutée, dans le jeu mais aussi dans le vestiaire", a assuré Maurice dans le communiqué du club. À Lyon, malgré quelques bonnes périodes, il s'est surtout illustré par quelques ratés fracassants et une certaine irrégularité, qui lui ont valu l'animosité d'une partie des supporters.

Sifflets et insultes

Il y a deux semaines, il a subi sifflets et insultes jusqu'à sa sortie à l'heure de jeu lors de la défaite contre Strasbourg (2-1), avant de manifester sa frustration à coups de pied dans une poubelle dans les couloirs de l'OL Park. "Je sais qu'il a un passage difficile à Lyon, je connais le contexte et je me dis que dans un contexte plus rassurant et où il sera plus en confiance, on peut bien le relancer", a assuré cette semaine sur RMC l'entraîneur rennais Bruno Genesio, qui a lui aussi subi les foudres des supporters lyonnais par le passé.

Selon l'OL, Karl Toko Ekambi est prêté pour un montant de 1,5 million d'euros, avec un bonus possible d'un million d'euros lié à ses performances. Le salaire du joueur, sous contrat jusqu'en 2024 avec Lyon, sera payé par Rennes jusqu'à la fin de la saison.