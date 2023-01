Après sa rupture de contrat aux Tigres, où Florian Thauvin pourrait-il rebondir ?

Les doutes concernant la suite de l’aventure mexicaine pour le Français étaient fondés. Le club d’André-Pierre Gignac vient d’annoncer le départ de l’ancien Marseillais Florian Thauvin. Son contrat, qui courait jusqu'en 2026, a été rompu par le club mexicain des Tigres.

"Le Club Tigres informe que la décision a été prise de mettre fin à la relation contractuelle avec le joueur", a indiqué dans un bref communiqué de presse la direction des Tigres qui en ce début d'exercice caracolent en tête du championnat mexicain d'ouverture. "Il a été un peu sacrifié par les Tigres. Il fallait casser un contrat et ça a été lui", s'est indignée Sasha Beckermann dans l'émission Europe 1 Sport.

Transféré en 2021

Champion du monde 2018, l'ex-Marseillais avait rejoint les Tigres en tant que renfort pour le tournoi d'ouverture 2021. En 18 mois il a participé à 39 rencontres sous le maillot des Tigres (38 en championnat mexicain et une en League Cup, opposant clubs mexicains à ceux de MLS aux Etats-Unis) pour un maigre total de huit buts et cinq passes décisives. Loin, très loin du niveau de son désormais ex-compère, adulé à Monterrey, André-Pierre Gignac, meilleur buteur de l'histoire du club avec 179 buts.

Thauvin, 29 ans, comme d'autres Français avant lui, le défenseur Timothée Kolodziejczak ou l'attaquant Andy Delort, n'aura finalement pas laissé son empreinte dans l'histoire des Tigres.

Le communiqué de séparation souligne cependant "les efforts et le professionnalisme dont (Thauvin) a fait preuve tout au long de l'année et demie passée" aux Tigres de Monterrey qui lui souhaitent "beaucoup de succès dans ses futurs projets". Florian Thauvin, après Bastia, Lille, Newcastle (Angleterre) et Marseille, est libre pour s'engager dans n'importe quel club qui souhaite profiter de son expérience, certes mitigée, en Amérique du sud.

Pas de retour prévu à l'OM

La question que les supporters de foot se posent désormais est : où va-t-il rebondir. Selon le journal La Provence, un retour de l'ancien joueur de l'OM dans le club phocéen est à oublier. Pablo Longoria aurait très rapidement fermé la porte à cette option.

"J'ai peur pour lui. J'ai pour qu'on ait perdu ce "mec-là"", s'est inquiété Grégory Schneider dans Europe 1 Sport. L'ancien tricolore est donc pour le moment libre de tout contrat. D'éventuelles propositions de recrutement de la part de clubs devraient être dévoilées dans les prochaines semaines.