Ligue 1 : découvrez les affiches de la première journée de la saison 2020-2021

La Ligue de football professionnel (LFP) a dévoilé ce jeudi le calendrier de la saison de football de Ligue 1 pour la prochaine saison 2020-2021, qui débutera le week-end des 22 et 23 août. Un rendez-vous attendu par tous les fans de ballon rond afin de connaître le programme de leur club préféré, au long des 38 journées de championnat qui s'étireront jusqu'au mois de mai 2021.

Le PSG, champion en titre, commencera sa saison à domicile contre le FC Metz, alors que son dauphin, l'OM, recevra l'AS Saint-Étienne. Autres belles affiches de ce premier week-end de Ligue 1 depuis l'arrêt de la dernière saison en raison de la pandémie de coronavirus : le match entre Lille et Rennes, respectivement 4e et 3e l'an dernier, et celui entre Montpellier et Lyon.

Découvrez ci-dessous le calendrier de la 1ère journée (22-23 août) : PSG - Metz

OM - Saint-Étienne

Lille - Rennes

Montpellier - Lyon

Bordeaux - Nantes

Lorient - Strasbourg

Nîmes - Brest

Nice - Lens

Dijon - Angers

Monaco - Reims

Du lourd d'entrée pour l'OM, avec un "Classique" dès la 3e journée

Les supporters les moins bien lotis sont ceux de l'Olympique de Marseille. Le deuxième du dernier championnat devra surmonter un plat copieux d'entrée de jeu, avec quatre "chocs" en à peine six journées : Saint-Étienne en ouverture, puis le PSG pour le "Classique" au Parc des Princes dès la troisième journée le 13 septembre, avant de recevoir Lille et d'aller à Lyon. Autant dire qu'après ces six premières journées, on aura déjà une première idée de la tournure de la saison phocéenne.

Le PSG encore dans le flou en raison de la Ligue des champions

Du côté du Paris Saint-Germain, la saison débutera à domicile contre Metz… sauf si les Parisiens jouent la finale de la Ligue des champions 2020, qui est prévue à la même date à Lisbonne.

C'est d'ailleurs la grande problématique de ce calendrier, qui risque d'être chamboulé tout au long de la saison. Avec la crise sanitaire du coronavirus, les compétitions européennes ont changé de rythme et risquent de percuter le championnat jusqu'en mai au moment des finales des éditions 2021.

