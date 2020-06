Ligue des champions : le sort de l'édition 2020 scellé dans les prochaines heures

L'UEFA organise une réunion au sommet mercredi et jeudi. Le congrès exécutif se réunit à partir de 12h par visio-conférence pour déterminer les détails de la fin de la Ligue des champions. Totalement chamboulée par la crise du coronavirus, la compétition pourrait se terminer par un tournoi inédit.

Un tournoi à huit équipes en août à Lisbonne

Il n’est pas question d’arrêter la ligue des champions, poule aux œufs d’or de l’UEFA. La solution privilégiée est celle d'un tournoi entre les huit équipes qualifiées pour les quarts de finale. La compétition devrait se dérouler sans match retour, à partir du 12 août, pendant une dizaine de jours, dans une seule et même ville : Lisbonne.

Le PSG est d’ores et déjà assuré de participer à ce mini-tournoi, mais Lyon, qui doit disputer son 8ème de finale retour contre la Juventus de Turin, espère également être au rendez-vous. "Je pense qu'on va aller jouer le match retour à la Juventus", a réagi Jean-Michel Aulas, le président de l'Olympique lyonnais au micro d'Europe 1. "Et si on pouvait aller à Lisbonne jouer notre chance dans un 'Final 8' qui permette de faire quart de finale, demi-finale, finale, on serait, si on élimine la Juventus, à deux matchs d'une finale de la Champions League", a-t-il ajouté.

Quid de la date de la finale de la Coupe de France ?

L’UEFA espère également accueillir à Lisbonne des spectateurs, même si la décision dépendra du contexte sanitaire. En tout cas, les dates choisies mercredi auront des répercussions sur le calendrier français. La Fédération française de football espère organiser la finale de la Coupe de France fin juillet. Et la finale de la coupe de la Ligue début août.

Le président de la Fédération Noël Le Graët souhaite en effet inverser les dates prévues pour les deux coupes nationales et débuter par la coupe de France. Suivant les décisions de l'UEFA, le championnat de Ligue 1 pourrait démarrer alors après la Ligue des champions fin août.