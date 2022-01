Football : la chaîne L'Equipe diffuse en clair Barça-Real pour la Supercoupe d'Espagne

La chaîne L'Équipe diffuse en clair et en direct ce mercredi soir l'une des demi-finales de la Supercoupe d'Espagne. Cette compétition oppose chaque année le vainqueur du Championnat d’Espagne au vainqueur de la Coupe d’Espagne. Et ça commence très fort avec l’un des matchs les plus suivis chaque année : le Real Madrid affronte le FC Barcelone pour le Clasico. Le match aura lieu au King Fahd Stadium, en Arabie Saoudite.

Une belle pêche pour L’Équipe puisqu'aucun Classico n’a été diffusé en clair depuis plus de 10 ans à la télévision française. Le directeur de la chaîne, Jérôme Saporito, a expliqué au micro d'Europe 1 comment le groupe a obtenu les droits de diffusion de cette Supercoupe. "C'est un droit que nous avons acquis il y a deux ans et chaque année nous attendons fébrilement le tirage au sort pour voir si enfin on aura notre Classico", a-t-il assuré. "Diffuser un Barcelone-Real Madrid, oui ça a un coût, et oui ce n'est pas donné. Mais ce match des étoiles, c'est peut-être un des plus grands au monde ou en tout cas un de ceux qui réunit le plus de téléspectateurs. Donc on a cassé notre tirelire, mais ça vaut le coup parce qu'ils vont se régaler", a-t-il encore assuré.

"Plus d'un milliard de téléspectateurs"

Jérôme Saporito est également revenu sur ce bel évènement, qui devrait ravir les fans de football. "Un Classico en clair c'est très rare. Et ce qui est rare est très précieux", a-t-il rappelé. "Il y a l'offre des chaînes payantes, que ce soit pour la Ligue A, la Ligue des Champions, ce sont de très très belles compétitions et RMC, Bein, Canal ou Amazon les traitent très bien. Mais nous on est sur un positionnement de chaîne en clair, donc accessible à tous. Et du football de cette qualité là, à part avec l'équipe de France, il n'y en a pas tant que ça."

Il a également fait référence à une étude parue il y a deux ans, selon laquelle ce Clasico est le match le plus regardé au monde. "C'est plus d'un milliard de téléspectateurs", a-t-il précisé. La rencontre de ce mercredi soir compte donc pour la demi-finale de la Supercoupe d’Espagne. S'ils s'imposent, les Catalans affronteront le vainqueur de l'autre demi-finale qui aura lieu jeudi soir entre l'Atlético de Madrid et l'Athletic Club de Bilbao.

L'occasion peut-être aussi de voir jouer gratuitement certains de nos Bleus en club comme Karim Benzema , l’un des attaquants du Real Madrid, ou encore Antoine Griezmann , qui joue à l'Atlético de Madrid. Coup d’envoi du Classico prévu ce mercredi à 20 heures.