Football : Karim Benzema attendu comme une star à Al-Ittihad en Arabie saoudite

Un nouveau Ballon d'Or en Arabie saoudite. À 35 ans, Karim Benzema part retrouver dans ce pays son ancien partenaire du Real Madrid Cristiano Ronaldo, en attendant peut-être l'arrivée de Lionel Messi : le Français a signé pour trois saisons à Al-Ittihad. "L'arrivée de Benzema (...) est un nouveau pas de géant dans le projet de la Saudi Pro League pour devenir une destination majeure pour les tout meilleures joueurs du monde", se félicite le club, dans le communiqué officialisant la signature du contrat.

Cette arrivée retentissante, pour un montant encore non dévoilé mais faramineux, s'inscrit dans le cadre de la grande offensive saoudienne visant les stars du football européen. À terme, tous les Ballons d'Or depuis 2008 pourraient se retrouver dans le championnat saoudien. Luka Modric (Ballon d'Or 2018), figure en effet sur la liste de stars vieillissantes du football ciblées par le royaume, tout comme Lionel Messi (septuple ballon d'Or), qui a officiellement quitté le Paris Saint-Germain samedi.

"Un jour un peu triste"

Après 14 ans de conquêtes au Real Madrid, où il a notamment remporté cinq Ligue des champions, l'international français (97 sélections, 37 buts) a opté pour une fin de carrière dans la richissime Saudi Pro League soutenue par le Fonds souverain saoudien (FIS), qui mise notamment sur le "soft power", l'influence géopolitique, par le sport.

"C'est un jour un peu triste, parce que je vais laisser ce club, et ça me fait mal. J'avais un rêve, c'était de signer au Real, et de finir ma carrière au Real. Mais parfois, la vie te donne d'autres opportunités", a expliqué l'ancien international français lors de sa cérémonie d'adieux, mardi midi à Madrid. Ces derniers jour, un contrat de 200 millions d'euros pour deux saisons avait été évoqué par la presse espagnole. Le Français a finalement signé pour trois ans.

Club champion

Le deuxième meilleur buteur de l'histoire du Real Madrid, avec 354 buts, derrière CR7 (450 buts), et le cinquième joueur le plus capé avec 648 matches disputés, a quitté le club espagnol comme un prince, salué par le stade Santiago-Bernabeu, ses coéquipiers, son entraîneur et ses dirigeants. "La carrière de Karim Benzema au Real Madrid a été un exemple de comportement et de professionnalisme, et a représenté les valeurs de notre club. Karim Benzema a gagné le droit de décider de son avenir", expliquait le Real, laissant entendre que Benzema avait choisi de ne pas prolonger son contrat.

Un hommage doit lui être rendu à Madrid ce mardi midi. Le "Nueve" va poursuivre son parcours commencé à Lyon chez les tout frais champions d'Arabie Saoudite. Les "Tigres" jaunes et noirs de Jeddah sont le deuxième club le plus titré du pays, neuf fois champion (comme Al-Nassr, l'équipe de Ronaldo) et vainqueur de deux Ligues des champions d'Asie (Al-Nassr ne l'a jamais remportée), et aussi le doyen, fondé en 1927. Le match entre Al-Ittihad (Union, en français) et Al-Hilal Riyad, le club qui courtise Lionel Messi, est le "clasico" du championnat local.