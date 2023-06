Bordeaux-Rodez : comment la commission de discipline avait statué sur les précédents incidents ?

Il va donc falloir patienter une petite semaine avant que la Ligue 2 version 2022-2023 ne livre son épilogue. Les incidents qui ont émaillé la rencontre de la 38e et dernière journée entre Bordeaux et Rodez vendredi soir sont actuellement examinés par la commission de discipline de la LFP dont le verdict est attendu lundi 12 juin. Pour rappel, la rencontre avait été interrompue puis définitivement arrêtée après qu'un supporter bordelais s'est introduit sur la pelouse pour bousculer un joueur ruthénois qui venait d'inscrire le premier but de la partie. Les Girondins devaient impérativement s'imposer pour conserver un espoir de montée en Ligue 1, tandis que Rodez se trouvait sous la menace d'une relégation en National 1 en cas de défaite.

L'incident survenu vendredi soir vient assombrir un exercice 2022-2023 qui fut celui de l'apaisement en tribune après une saison 2021-2022 marquée par de nombreux débordements conduisant la commission de discipline à prendre tout un tas de décisions.

Match rejoué sur terrain neutre pour Nice-Marseille

Et ce dès la 3e journée du championnat lors d'un Nice-Marseillequi avait été le théâtre d'un triste spectacle. Excédé par les projectiles qui lui étaient adressés, alors qu'il s'apprêtait à tirer un corner, le capitaine olympien, Dimitri Payet, en avait renvoyé un avec virulence en direction du public. De quoi déclencher l'ire de la tribune populaire sud dont les éléments les plus radicaux avaient réussi à pénétrer sur le terrain pour en découdre physiquement avec les joueurs marseillais. Tout comme à Bordeaux, la rencontre avait été définitivement interrompue au terme de longs pourparlers. Le club azuréen s'était vu infliger trois matches à huis clos et deux points de pénalité, dont un avec sursis. Le match avait dû être rejoué sur terrain neutre, en l'occurrence à Troyes le 27 octobre 2021.

Le 23 septembre de la même année, l'OM se déplace à Angers et la rencontre accouche d'un score nul et vierge et d'une partie bien peu enthousiasmante. Peu après le coup de sifflet final, plusieurs supporters marseillais quittent le parcage visiteurs pour en venir aux mains avec des ultras angevins, dont la tribune est située juste à côté. Largement suffisant pour s'inviter au cœur de l'agenda de la commission de discipline, laquelle infligea un point de retrait avec sursis à l'OM et la fermeture pour deux matchs de la tribune des ultras angevins. Le SCO avait également dû s'acquitter d'une amende de 20.000 euros.

Six points de pénalité pour Saint-Étienne

Cinq jours plus tôt, le derby Lens-Lille avait vu des dizaines d'ultras lensois foncer en direction du parcage lillois à la mi-temps, accusant ces derniers de lancer des projectiles sur des supporters des sang et or. La rencontre avait été interrompue une trentaine de minutes à Bollaert mais avait pu aller jusqu'à son terme. Les deux clubs s'en étaient sortis avec un retrait d'un point avec sursis. Deux mois plus tard, l'Olympico Lyon-Marseille ne proposera que deux minutes de jeu aux 57.000 spectateurs du Groupama Stadium. La faute à une bouteille reçue en plein visage par Dimitri Payet entraînant l'arrêt immédiat de la partie. Le match sera rejoué à huis-clos et l'OL sanctionné d'un retrait de point et de deux matches à huis clos.

Peu avant les fêtes, le 32e de finale de Coupe de France entre le Paris FC et l'Olympique Lyonnais dégénère au Stade Charléty. Une bagarre éclate en tribune entre supporters des deux équipes, conduisant à l'exclusion de la compétition des deux équipes. Enfin, le barrage d'accession en Ligue 1 entre l'AJ Auxerre et l'AS Saint-Étienne, remporté aux tirs au but par les Bourguignons le 29 mai 2022, avait débouché sur l'envahissement de la pelouse de Geoffroy-Guichard par des supporters stéphanois mécontents. La tribune présidentielle avait été ciblée à l'aide d'engins pyrotechniques, obligeant les forces de l'ordre à intervenir, équipées de gaz lacrymogènes. Verdict : six points de pénalité pour les Verts, à l'entame de la saison 2022-2023 et six matches à huis clos.

S'agissant de Bordeaux-Rodez, la commission de discipline pourrait décider de faire rejouer la rencontre ou infliger un retrait de points aux Girondins. Ce qui enterrerait tout espoir de montée en Ligue 1. Le scénario d'une défaite bordelaise sur tapis vert est également sur la table et permettrait à Rodez de conserver sa place en Ligue 2. Autrement dit, en dépit des zones d'ombre persistantes entourant cette affaire, l'avenir à court terme des Aquitains n'incite guère à l'optimiste.